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Москвичи не увидели в Сергее Собянине президента
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Москвичи не увидели в Сергее Собянине президента
Политика, 07:00
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Москвичи не увидели в Сергее Собянине президента
Отношение жителей российской столицы к Сергею Собянину улучшилось после выборов, однако они не видят в нем политика с президентскими амбициями. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра
Фото: Владислав Шатило / РБК

Мэр, а не президент

Всего 1% москвичей готов поддержать мэра Сергея Собянина, если он будет баллотироваться в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, проведенного 4–18 октября среди жителей города (есть у РБК).

Среди россиян поддержать Собянина на президентских выборах готова та же доля опрошенных — около 1%. Автор исследования Денис Волков пояснил РБК, что говорить о динамике поддержки в данном случае трудно, поскольку ранее Левада-центр не оценивал мэра Москвы по этому показателю.

Неготовность москвичей поддержать мэра на президентских выборах связана не с уровнем его популярности, а с тем, что он не заявлял о своих политических амбициях, уверен Волков. «Если он сам себя не заявил, то его так и не воспринимают», — подчеркнул социолог.

Собянин никогда не рассматривался москвичами как потенциальный кандидат в президенты, согласен политолог Александр Пожалов. «Наоборот, москвичи с самого начала воспринимают его как надежного соратника действующего президента, партнера федеральной власти и федерального управленца для города, — сказал он РБК. — В таких условиях высокий уровень одобрения деятельности Собянина работает на укрепление поддержки Путина».

Среди ответов на вопрос «За кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье?» лидирует Владимир Путин (43% в Москве и 40% — по России), за ним следует глава КПРФ Геннадий Зюганов (3% в Москве и 2% — по всей стране), на третьем месте — экс-кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин (2% среди москвичей и столько же по России).

В ходе исследования Левада-центра были опрошены 512 человек в возрасте 18 лет и старше. Распределение ответов в нем приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%, отмечают эксперты.

Рейтинг без либералов

Левада-центр также замерил уровни доверия и недоверия москвичей к российскому истеблишменту. Его представители расположились на шкале доверия в следующем порядке: Путин (39%), Собянин (24%), министр обороны Сергей Шойгу (10%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9%), премьер-министр Дмитрий Медведев (7%), министр иностранных дел Сергей Лавров (7%), глава КПРФ Геннадий Зюганов (6%), Павел Грудинин (3%). О доверии к основателю ФБК Алексею Навальному и лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову сказали 2% опрошенных.

В список тех, кому в Москве не доверяют, попали в большинстве своем те же люди. Его возглавляет Медведев (18%), за ним следуют Жириновский (15%), Путин (15%), Зюганов (7%), Собянин (6%), Навальный (5%), основатель «Яблока» Григорий Явлинский (3%), глава «Роснано» Анатолий Чубайс (3%), бывший кандидат в президенты Ксения Собчак (2%), председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (2%) и глава Чечни Рамзан Кадыров (2%).

Оба вопроса носили открытый характер, то есть в рейтинги попали только те, кого называли сами респонденты. «Если аллерген выпал из медийной повестки, то недоверие к нему снижается — не потому, что репутация улучшается, а потому, что просто про него забывают, — отметил Пожалов. — Например, весной у Собчак был гораздо выше уровень недоверия и антирейтинга на фоне ее президентской кампании, сейчас про нее подзабыли».

Про либеральных политиков, которые планировали баллотироваться в мэры Москвы, но не прошли муниципальный фильтр — Дмитрия Гудкова и Илью Яшина, респонденты вообще не вспомнили, так как они «пропали из информполя», отмечает эксперт. На выборах в Мосгордуму в будущем году всем демократическим кандидатам предстоит собирать подписи для выдвижения в округе. На этом этапе можно попытаться поднять узнаваемость и рейтинг, но это потребует больших ресурсов и заблаговременного старта активной кампании не позднее конца зимы, считает Пожалов.

Антирейтинг Навального на 3% превышает уровень спонтанного доверия к нему. Власть периодически упоминает его в негативном ключе, а он сам постоянно конфликтует со своими недавними партнерами, поэтому уровень недоверия сохраняется, а доверие снижается, считает Пожалов.

«Механизм безальтернативности»

В вопросе о доверии политикам оценки москвичей похожи на мнения россиян в целом, отмечается в исследовании. За одним исключением: в Москве вторым по популярности политиком является Сергей Собянин, который опережает министра обороны Сергея Шойгу и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. При этом разрыв в показателях Собянина и Путина составляет 15 п.п., тогда как по России разрыв между президентом и вторым по популярности политиком, Шойгу, заметно больше — 24 п.п.

Популярность Собянина не снизилась, как это обычно бывает, даже после выборов мэра Москвы, прошедших 9 сентября, добавил Волков. «Тут два механизма действуют: работа, которая нравится и которая приносит результаты, плюс все тот же механизм безальтернативности, отсутствия конкуренции, исключение любых конкурентов», — уточнил он.

В целом отношение москвичей к Собянину за прошедшие с выборов полгода немного улучшилось. Сейчас его деятельность одобряют 55% москвичей, около трети относятся нейтрально и около 9% — плохо. При этом положительные оценки характернее для людей, которые не родились в Москве, а переехали в столицу.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сказал РБК, что считает высокий рейтинг московского мэра закономерным. Ранее столичные власти не раз становились «источником негативной повестки и накопления антирейтингов», но в 2018 году «атмосфера разрядилась», считает эксперт. «Удалось снизить тяжеловесность подачи информации о власти, иногда перевести в мягкую иронию (мем «Как похорошела Москва...»), плюс сказался постмундиальный эффект, связанный с тем, что пик городских ремонтов прошел», — считает Виноградов.

«Средняя» Мосгордума

Результаты работы Мосгордумы большинство опрошенных считают «средними». Такого мнения придерживаются 45% респондентов, остальные ответы практически поровну разделились между положительными и отрицательными. Отношение к муниципальным депутатам тоже «среднее».

В пресс-центре Мосгордумы РБК заявили, что регулярно проводят социологические исследования, посвященные деятельности столичных законодателей. «По нашим данным, сегодня о деятельности столичного парламента в той или иной степени осведомлены порядка 60% москвичей», — отметили в пресс-службе. То есть около 40% респондентов не интересуются новостями из Мосгордумы, и при опросе на улице человек может легко оценить деятельность безразличного лично ему института как «среднюю» — тут многое зависит от методики и подробностей анкетирования, посчитали в пресс-службе столичного парламента.

В последние годы Мосгордума объективно не является центром политической жизни в городе, источником каких-то крупных политических новостей и конфликтов, добавил политолог Пожалов. Интересующиеся политикой москвичи скорее следят за деятельностью Госдумы или, наоборот, муниципальных депутатов своего района, но большинство москвичей аполитичны, что показала и явка на мэрские выборы, полагает он.

Собянин победил на выборах мэра Москвы в сентябре этого года с 70,14% голосов. Второе место занял Вадим Кумин (КПРФ) с 11,44%, третье — Илья Свиридов («Справедливая Россия») с 7,06%, четвертое — Михаил Дегтярев (ЛДПР) с 6,76%. Последнее место у Михаила Балакина ​ («Союз горожан»), он набрал 1,87%.

Мосгордума в нынешнем составе работает с 2014 года, следующие выборы в нее пройдут в сентябре 2019 года.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Сергей Собянин , Левада-центр , Москва
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