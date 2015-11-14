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Прокуратура подтвердила гибель 128 человек в терактах в Париже
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Прокуратура подтвердила гибель 128 человек в терактах в Париже
Теракты в Париже, 14 ноя 2015, 12:23
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Прокуратура подтвердила гибель 128 человек в терактах в Париже
Согласно уточненным данным французской прокуратуры, число погибших в терактах в Париже достигло 128 человек
Спецслужбы на улицах Парижа (Фото: REUTERS 2015)

​В ходе крупнейшей в истории Франции террористической атаки погибли 128 человек. Из числа раненых 99 человек находятся в критическом состоянии, сообщил Reuters источник в прокуратуре Франции.

Серия терактов произошла в Париже в пятницу вечером, 13 ноября. Объектами нападений стали места массовых скоплений людей. Террористы произвели взрывы рядом с олимпийским стадионом Stade de France, где в это время шел футбольный матч между командами Франции и Германии.

Из автоматов были обстреляны популярные кафе в восточной части центрального Парижа. Самый крупный теракт произошел в расположенном в центре французской столицы концертном зале Bataclan, куда на концерт Eagles of the Death Metal собрались около 1,5 тыс. зрителей. Террористы открыли в зале стрельбу, потом взяли находившихся там людей в заложники. Всего французские правоохранительные органы сообщили о восьми скоординированных атаках.

Первые нападения произошли примерно в 21.:30 по парижскому времени (23:30 мск)  — из автоматического оружия были расстреляны посетители ресторанов Le Petit Cambodge («Маленькая Камбоджа») и Le Carillon. По сведениям газеты Le Monde, жертвами этого нападения стали от 12 до 14 человек, несколько десятков посетителей были ранены. Через полчаса террорист-одиночка открыл стрельбу на улице Шаронн: здесь на месте погибли по меньшей мере 18 человек.

Менее чем через час после первых атак полиции впервые сообщили о стрельбе возле культурного центра Bataclan. Нападавшие ворвались в зал и открыли беспорядочную стрельбу по толпе. Нападавшие кричали «Аллах акбар» и что это месть «за Сирию».

Согласно последним данным, уничтожены восемь террористов, семеро из них привели в действие пояса​ смертника, одного застрелили полицейские.

Во Франции введен режим чрезвычайного положения. В Париже отменены учебные занятия и спортивные мероприятия.

Мир скорбит по жертвам терактов в Париже. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Теги: Франция , теракты , жертвы
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