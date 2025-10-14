Экс-главу администрации президента Азербайджана обвинили в госизмене

Суд в Баку отправил бывшего главу администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева под домашний арест на четыре месяца. Его обвиняют в попытке захвата власти, государственной измене и легализации преступных доходов

Сабаильский районный суд Баку постановил отправить бывшего руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева под домашний арест сроком на четыре месяца, сообщает агентство Report.

87-летний Мехтиев стал фигурантом уголовного дела по обвинениям в особо тяжких преступлениях. По данным следствия, ему инкриминируются статьи 278.1 («действия, направленные на захват государственной власти»), 274 («государственная измена») и 193-1.3.2 («легализация имущества, полученного преступным путем») Уголовного кодекса Азербайджана.

Рамиз Мехтиев — одна из ключевых фигур в политической истории Азербайджана последних десятилетий. В 1970-х он работал на кафедре научного коммунизма Азербайджанского государственного университета, в отделе пропаганды и агитации Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана.

В октябре 1978 года был избран первым секретарем Бакинского райкома имени 26-го наркома КП Азербайджана, а в декабре 1982 года — секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. В 1980—1990 годах избирался депутатом Верховного Совета Азербайджана двух созывов.

С 1995 по 2019 год он возглавлял администрацию президента, считаясь одним из ближайших соратников Гейдара и Ильхама Алиевых. После ухода с этой должности в 2019 году Мехтиев занял пост президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и проработал на этой должности до 2022 года.

Он писал научные труды «в области конфликтологии и борьбы с армянским сепаратизмом и оккупационным режимом».

По словам Мехтиева, он подал в отставку из-за возраста. В октябре 2025 года генеральный прокурор Кямран Алиев заявил, что в академии проводится всестороннее расследование правонарушений, произошедших в 2020-2023 годах.

Уголовное дело ведется по нескольким эпизодам, уточнил прокурор. Речь идет, в частности, о присвоении особо крупной суммы, связанной с НАНА, пишет Оxu.az.