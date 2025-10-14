 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Telegram предупредил французов о «попытке лишить их свободы»

Дуров: Telegram предупредил французов об угрозе их свободы из-за Chat Control
Берлин не позволил принять в ЕС спорную инициативу Chat Control, которая обяжет мессенджеры сканировать даже зашифрованную переписку пользователей. Дуров уверен, что преступники смогут избежать слежки, а под угрозой обычные люди
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Telegram отправил всем пользователям из Франции предупреждение об угрозе приватности их переписки в связи с инициативой Chat Control, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Сегодня Европейский союз едва не запретил вам право на неприкосновенность частной жизни. Было назначено голосование по закону, который заставит приложения сканировать каждое личное сообщение, превратив телефон каждого пользователя в инструмент для слежки. Франция выступила инициатором принятия этого авторитарного закона», — написал Дуров.

Бывший и нынешний министры внутренних дел Франции Бруно Ретайо и Лоран Нуньес поддержали инициативу, обратил внимание Дуров. По его мнению, эти меры вместо борьбы с преступностью направлены на слежку за обычными пользователями. Преступники смогут избежать контроля, закон ограждает от слежки чиновников, подчеркнул он и добавил: «Только ВЫ — обычные граждане — можете столкнуться с опасностью взлома ваших личных сообщений и фотографий». Он добавил, что принятию инициативы помешала «неожиданная позиция Германии».

Мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Речь идет о Регламенте по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAR, более известен как Chat Control). Инициатива предполагает применение искусственного интеллекта для борьбы с насилием в отношении детей.

Если проект примут, мессенджеры в европейских странах будут обязаны сканировать все URL-адреса, изображения и видео, которыми делятся пользователи, на предмет наличия материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, даже если переписка зашифрована.

Помимо Германии среди скептиков — Польша, которая настаивает, что сканирование должно быть добровольным, а не обязательным для мессенджеров. В лагере сторонников инициативы — Франция, Дания, Швеция и Испания.

Законопроект вызвал острые дискуссии в ЕС. О негативном влиянии на отрасль предупредили свыше 40 европейских технологических компаний. Более 500 экспертов по криптографии подписали открытое письмо, в котором указали, что законопроект не решает проблему.

