Кличко призвал киевлян скупить продукты и одежду на случай тяжелой зимы
Зимний период в Киеве может стать непростым, жителям украинской столицы следует подготовиться к возможным осложнениям, заявил мэр Виталий Кличко в эфире «Киев-24».
«Я хотел бы обратиться к каждому из киевлян, также просчитывать различные сценарии и быть готовыми. Готовыми — это означает: запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи на тот случай, если может повториться ситуация, которая была на прошлой неделе», — сказал Кличко.
Вечером 14 октября в разных районах Киева произошли отключения электроэнергии. Энергокомпания ДТЭК объяснила, что это произошло из-за аварии на высоковольтных линиях. Там пообещали восстановить электроснабжение к полуночи.
Свет на одну минуту пропал в метро, после чего включилось резервное питание. Киевская администрация заверила, что все станции работают в обычном режиме.
В прошлый раз свет пропал в нескольких районах Киева в конце прошлой недели, 10 октября.
