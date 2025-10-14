Белгородского зампрокурора задержали по подозрению в получении взятки

Дмитрия Смирнова задержали в Белгороде. Он занимает должность зампрокурора Белгородской области с сентября 2025 года

Дмитрий Смирнов (Фото: Прокуратура Белгородской Области)

В Белгороде задержали зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по подозрению в получении взятки, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Информацию также подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Подробности источники не раскрыли. По их данным, Смирнова задержали сотрудники ФСБ вместе со следователями центрального аппарата СК.

Издание 47News со ссылкой на источники пишет, что следователи завели дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы. Как уточнила газета, материалы дела касаются прошлого места работы Смирнова во Всеволожском районе.

Дмитрий Смирнов родился в 1987 году. В 2009 году он работал следователем Управления внутренних дел по Калининскому району в Санкт-Петербурге, после чего еще два года был следователем следственного отдела по Невскому району СК при прокуратуре по Петербургу. Затем еще два года работал следователем, а в 2013 году стал помощником прокурора того же района, где был следователем.

С 2013 по 2022 год Смирнов занимал разные должности в прокуратуре города, а с 2022 по 2025 год был всеволожским городским прокурором Ленинградской области.

В 2025 году он занял пост зампрокурора Белгородской области. Как пишут Baza и 47News, его назначили в середине сентября. В июле две должности заместителей прокурора в регионе стали вакантными, сообщала в конце сентября «Бел.ру». Тогда же одну из них занял Александр Лазарев. Прошлый зам — Алексей Котов — ушел на пенсию.