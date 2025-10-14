 Перейти к основному контенту
В Кузбассе ФСБ накрыла связанную с Украиной нарколабораторию

УФСБ по Кемеровской области задержала курируемого с Украины наркопроизводителя
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Кемеровской области производителя наркотических веществ, который действовал под руководством украинских кураторов, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

Как утверждает спецслужба, нарколаборатория по производству мефедрона была создана при поддержке украинского преступного сообщества — какого, не уточняется. В преступную группу входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, добавили в ФСБ.

В Ленинградской области накрыли нарколабораторию с 45 кг наркотиков
Общество

Житель Кузбасса был задержан прямо во время изготовления запрещенных веществ. При обыске в нарколаборатории было изъято свыше 38,6 кг мефедрона, а также свыше 1,5 т прекурсоров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Мужчина заключен под стражу.

Ранее ФСБ показала изъятие почти 2 т кокаина — наркотики в одной из партий были маркированы как Dior. Курьерами оказались иностранные граждане, в том числе украинцы.

Анастасия Лежепекова
ФСБ наркотики задержания Украина
