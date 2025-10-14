Президент Мадагаскара объяснил бегство из страны на фоне протестов

Президент Мадагаскара Радзуэлина заявил, что уехал, чтобы сохранить жизнь

Андри Радзуэлина в обращении к нации на фоне массовых протестов заявил, что ему пришлось покинуть страну, чтобы сохранить свою жизнь. Однако он отказался уходить в отставку, сообщает Reuters

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина в обращении к нации на фоне массовых протестов заявил, что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы сохранить свою жизнь. Его слова приводит Reuters.

Радзуэлина не раскрыл своего местонахождения, но утверждает, что «не позволит уничтожить Мадагаскар». Дипломатический источник сообщил агентству, что президент отказался уходить в отставку.

Военный источник рассказал, что глава государства вылетел с острова, бывшей французской колонии, на французском военном самолете в воскресенье, 12 октября. По данным RFI, его эвакуировали по согласованию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Однако французские власти заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию в стране.

Лидер оппозиции Ситены Рандрианасолониайко сообщил Reuters, что Радзуэлина покинул страну в воскресенье после того, как военные перешли на сторону протестующих.

Макрон, выступая в Египте после саммита о прекращении огня в секторе Газа, заявил, что пока не может подтвердить сообщения о том, что Франция помогла мадагаскарскому лидеру бежать из страны. Он призвал сохранить в стране конституционный порядок.

По словам военного источника, в воскресенье в аэропорту Сент-Мари на Мадагаскаре приземлился французский армейский самолет Casa. «Спустя пять минут прилетел вертолет и доставил пассажира в Casa», — рассказал собеседник. Он утверждает, что это был Радзуэлина.

Антиправительственные протесты «поколения Z» начались в островном государстве в конце сентября. Сперва волнения вспыхнули в Антананариву, где вышедшие на улицы были недовольны постоянными перебоями в водо- и электроснабжении, но вскоре распространились на другие крупные города и переросли в протесты с требованиями отправить президента в отставку и распустить сенат и избирательную комиссию. Протестующие разгромили дома членов правительства, супермаркеты и отделения банков. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. По данным ООН, за первые четыре дня протестов погибли минимум 22 человека, а более 100 пострадали.

29 сентября Радзуэлина решил распустить правительство и отправить в отставку премьер-министра Кристиана Нтсая на фоне протестов. Однако через несколько дней он обвинил «иностранные силы» в причастности к волнениям. 6 октября глава государства назначил нового премьера — генерала Руфина Зафисамбо.

12 октября протестующие потребовали, чтобы в течение 48 часов Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) проголосовала по вопросу о доверии Радзуэлине, пригрозив, что будут добиваться роспуска парламента.

В тот же день президент Мадагаскара объявил о попытке переворота в стране.