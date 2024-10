Как нобелевские лауреаты 2024 года связали бедность с колониализмом

Нобелевскими лауреатами по экономике стали трое ученых из США — Саймон Джонсон, Джеймс Робинсон и Дэрон Аджемоглу, которые изучали связь между развитием общественных институтов и экономическим процветанием

Присуждение Нобелевской премии по экономике Дэрону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону, 14 октября 2024 года (Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters)

Нобелевская премия по экономике (премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля) в этом году присуждена двоим американским ученым британского происхождения — Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону — и родившемуся в Турции американскому экономисту Дэрону Аджемоглу. Премия в размере 11 млн шведских крон ($1,06 млн) будет разделена между тремя учеными поровну.

Дэрон Аджемоглу имеет армянские корни, родился в Стамбуле в 1967 году. В 1986-м там же окончил Галатасарайский лицей. В июне 1989-го получил степень бакалавра в Йоркском университете (Великобритания), в 1990–1992 годах — степень магистра и доктора в Лондонской школе экономики. С 2004-го Аджемоглу занимает пост профессора кафедры прикладной экономики им. Ч. Киндлбергера в Массачусетском технологическом институте (MIT). Член Американской академии искусств и наук (2006), член Национальной академии наук США (2014).

По сообщениям СМИ, в 2011 году правительство Турции предложило Аджемоглу должность постоянного представителя страны в Организации экономического сотрудничества и развития, но профессор якобы отказался (сам он не подтверждал и не опровергал эту информацию). Министерство финансов Турции поздравило ученого с присуждением ему Нобелевской премии.

Саймон Джонсон родился в 1963 году в Шеффилде (Йоркшир). Получил степень бакалавра экономики и политики в Оксфорде, а степень магистра экономики — в Манчестерском университете. В 1989-м защитил диссертацию «Инфляция, посредничество и экономическая деятельность» в Массачусетском технологическом институте и получил степень доктора в области экономики.

С марта 2007-го по август 2008 года Джонсон занимал должность шеф-экономиста и директора исследовательского департамента МВФ. Сейчас он работает профессором в Массачусетском технологическом институте, старшим научным сотрудником Института мировой экономики Петерсона, а также экономическим консультантом Управления конгресса США по бюджету.

Джеймс Робинсон родился в 1960 году. Изучал экономику в Лондонской школе экономики (бакалавра), Уорикском университете (магистр) и Йельском университете (доктор наук). В 1992–1995-м Робинсон преподавал в Университете Мельбурна (Австралия), затем стал ассистентом профессора в Университете Южной Калифорнии, а в 1999–2004 годах работал в Калифорнийском университете в Беркли (с 2001-го — в качестве ассоциированного профессора). С 2004 по 2015 год Робинсон преподавал в Гарварде, а в настоящее время является профессором Школы публичной политики им. Харриса (Университет Чикаго).

В чем суть трудов лауреатов

Аджемоглу, Джонсон и Робинсон проанализировали причины, по которым одни страны становятся богаче других. Нобелевский комитет объясняет, что их работы помогают понять, почему общества со слабым верховенством закона и общественными институтами, эксплуатирующими население, не генерируют экономический рост и изменения к лучшему. «Сокращение огромных различий в доходах между странами — одна из величайших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — заявил председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

В своих исследованиях ученые пришли к выводу, что один из ключевых факторов, влияющих на благосостояние стран, — это общественные институты, которые были созданы во время колонизации европейцами. Аджемоглу и Робинсон в 2012 году выпустили исследование под названием «Почему одни страны богатые, а другие — бедные» (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty), в котором противопоставили два типа общественных институтов — так называемые экстрактивные и инклюзивные. Первые, согласно представлению ученых, направлены на исключение большей части общества из процесса принятия политических решений и распределения доходов, а вторые, наоборот, на включение максимально широких слоев общества в экономическую и политическую жизнь. И если в некоторых колониях цель европейцев состояла исключительно в эксплуатации коренного населения и извлечении ресурсов, то в других они сформировали инклюзивные политические и экономические системы с целью долгосрочной выгоды для европейских мигрантов. «Инклюзивные институты часто создавались в странах, которые были бедными в период колонизации, что со временем это приводило к процветанию всего населения. Это важная причина, по которой бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедные, и наоборот», — объясняет суть исследования Нобелевский комитет. Страны с экстрактивными институтами, согласно выводам ученых, «попадают в ловушку» низкого экономического роста. И если создание инклюзивных институтов приводит к долгосрочным выгодам для всех, то экстрактивные институты обеспечивают краткосрочную выгоду лишь представителям власти.

«Пока политическая система гарантирует сохранение ими [представителями власти] контроля, никто не будет доверять их обещаниям будущих экономических реформ. По мнению лауреатов, именно поэтому [в странах с такой моделью общественных институтов] не происходит никаких улучшений», — отмечает Нобелевский комитет. В то же время ученые считают, что этот эффект может быть обращен вспять, если страна сможет освободиться от унаследованных институтов, установить демократию и верховенство закона: «В долгосрочной перспективе эти изменения также могут привести к сокращению бедности».

В 2023 году Аджемоглу совместно с Джонсоном выпустили монографию «Власть и прогресс» (Power and Progress), в которой они рассматривают вопрос, почему технический прогресс не всегда ведет к улучшению качества жизни и укреплению свобод.

В интервью The Washington Post (WP) Джонсон сказал, что они с коллегами подходили к исследованиям с разных точек зрения. Сам он около десяти лет работал в Восточной Европе после падения коммунизма и был разочарован тем, что стандартный экономический анализ не помог добиться прорыва. Ученый отметил, что вопрос о том, какие страны стали богатыми и какую роль в этом сыграли общественные институты, не был центральным для экономической науки, которую он изучал в аспирантуре. «Нам пришлось проделать большую работу, чтобы убедить людей, что институты действительно имеют большое значение», — резюмировал Джонсон.

Профессор международной политической экономии в Гарвардской школе Кеннеди Дэни Родрик заявил WP, что работа трех американских ученых вывела изучение институтов и экономической истории «в самый центр экономического анализа». Это исследование знаменует собой «существенный сдвиг», хотя раньше большинство экономистов сказали бы о «слабоумии», если бы речь зашла об инклюзивных институтах, — считает экономист.

Reuters отмечает, что награждение трех американских ученых вернуло внимание к теме глобального неравенства, которая так же важна, как изменение климата, ИИ-революция и глобальное старение населения. Агентство называет «тревожными» данные Шведской королевской академии наук, согласно которым 20% самых богатых стран сейчас примерно в 30 раз богаче, чем самые бедные 20%. «И разрыв сохраняется, несмотря на то что бедные страны стали богаче», — заключают журналисты.