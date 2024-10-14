Татарскую народную партию внесли в реестр экстремистов

В августе ВС Татарстана признал Татарскую народную партию «Возрождение» экстремистским объединением и запретил ее деятельность в России. Члены организации призывали к отделению республики от России и совершению терактов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Общественное объединение Татарская народная партия «Возрождение» (Яӊарыш Татар Халык Партиясе) попало в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Также в список внесли участников «Легиона «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена) Петра Красько и Максима Григорьева.

В августе Верховный суд Татарстана признал Татарскую народную партию «Возрождение» экстремистским объединением и запретил его деятельность на территории страны.

Члены движения, как отмечает портал KazanFirst, вели подпольную сепаратистскую деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в республике. В частности, они создали телеграм-канал, в котором призывали к отделению Татарстана от России и совершению террористических актов, в том числе к вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов, поджогам госучреждений и объектов железнодорожного транспорта.

Лидером движения KazanFirst называет Иршата Хабиева, в 2019 году иммигрировавшего в США. С тех пор он руководит деятельностью организации из-за границы, утверждает издание. По данным портала, в России Хабиев ранее был осужден по нескольким статьям, в том числе о хулиганстве, незаконном обороте оружия и подделке документов. В России мужчина заочно арестован и объявлен в розыск.

Григорьева и Красько Тверской суд Москвы арестовал в июле за участие в «Легионе «Свобода России».