Бывшего главу подрядчика Минобороны обвинили в присвоении 100 млн руб.

Дрогалина и его подчиненного Богданова обвиняют в подделке документов о выполнении нескольких этапов работ по разработке вооружения и хищении таким образом ₽100 млн. Первого отправили под домашний арест, второго арестовали

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывший гендиректор АО «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» Валерий Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов обвиняются в хищении более 100 млн руб. при исполнении гособоронзаказа, сообщило Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Богданова суд заключил под стражу, Дрогалина отправили под домашний арест. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в рамках гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК), им грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие полагает, что в 2015–2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя многомиллионный контракт в рамках гособоронзаказа, оформили подложные документы о выполнении нескольких этапов работ по разработке систем вооружения. Таким образом они похитили свыше 100 млн руб., которые распределили между собой, заключили следователи.

Согласно данным «РБК Компаний», предприятие «Пеленгатор» находится в Санкт-Петербурге, в 2019–2021 годах оно терпело убытки, там назначен конкурсный управляющий. Его основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования, другие — производство оружия, оборудование спецназначения и т.д.

Сайт предприятия недоступен, в оставшемся описании АО на сайте сервиса по поиску работу hh.ru говорится, что оно связано с «разработкой и производством оптико-электронных и радиолокационных систем высокого уровня сложности» и его основной заказчик — Минобороны.

Пеленгатор — это устройство для определения углового направления (пеленга) на объект (цель).

За восемь месяцев 2024 года Следственный комитет возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнении гособоронзаказа. Больше всего их расследуется в Москве и Московской области, Удмуртии, Тульской и Самарской областях.