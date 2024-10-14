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Военная операция на Украине ,  
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Бывшего главу подрядчика Минобороны обвинили в присвоении 100 млн руб.

Экс-гендиректора «Пеленгатора» Дрогалина обвинили в хищении при гособоронзаказе
Сюжет
Военная операция на Украине
Дрогалина и его подчиненного Богданова обвиняют в подделке документов о выполнении нескольких этапов работ по разработке вооружения и хищении таким образом ₽100 млн. Первого отправили под домашний арест, второго арестовали
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывший гендиректор АО «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» Валерий Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов обвиняются в хищении более 100 млн руб. при исполнении гособоронзаказа, сообщило Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Богданова суд заключил под стражу, Дрогалина отправили под домашний арест. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в рамках гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК), им грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие полагает, что в 2015–2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя многомиллионный контракт в рамках гособоронзаказа, оформили подложные документы о выполнении нескольких этапов работ по разработке систем вооружения. Таким образом они похитили свыше 100 млн руб., которые распределили между собой, заключили следователи.

Согласно данным «РБК Компаний», предприятие «Пеленгатор» находится в Санкт-Петербурге, в 2019–2021 годах оно терпело убытки, там назначен конкурсный управляющий. Его основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования, другие — производство оружия, оборудование спецназначения и т.д.

Сайт предприятия недоступен, в оставшемся описании АО на сайте сервиса по поиску работу hh.ru говорится, что оно связано с «разработкой и производством оптико-электронных и радиолокационных систем высокого уровня сложности» и его основной заказчик — Минобороны.

Пеленгатор — это устройство для определения углового направления (пеленга) на объект (цель).

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
гособоронзаказ хищения уголовное дело мошенничество подделка документов
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