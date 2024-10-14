Bloomberg узнал об отрезвляющих словах об экономике ЕС в отеле с люстрами

Европейские чиновники долгое время не понимали, насколько они отстали от других крупных экономик, однако начали осознавать это после встречи G7, пишет Bloomberg. По данным источников, министры не понимают, как с этим бороться

Гранд-отель des Iles Borromées (Фото: Imago / R4924_italyphotopress / Global Look Press)

Встреча министров финансов G7 (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США), состоявшаяся в мае в Италии, имела «отрезвляющий эффект», поскольку на ней впервые за долгое время начали обсуждать недочеты в западных экономиках и перспективы роста, рассказал Bloomberg модератор той встречи, ирландский министр государственных расходов Паскаль Донохоу.

Как отмечает агентство, встреча прошла в итальянском гранд-отеле des Iles Borromées — здании в стиле Belle Epoque с широкими лестницами, хрустальными люстрами и расписанными фресками потолками, «как напоминании о той эпохе, когда экономика Европы была самой богатой в мире». Однако сегодня западные экономики находятся в кризисе, а некогда главный промышленный двигатель ЕС Германия не смогла продемонстрировать рост на протяжении двух кварталов подряд.

Донохоу также отмечает, что обсуждение экономической политики ЕС пока не соответствует вызовам, с которыми они сталкиваются. Однако на встрече в мае министры финансов ЕС хотя бы начали говорить о перспективах, особенно на фоне острых вопросов финансирования Украины. «Было очень отрезвляюще слышать это», — поделился впечатлением чиновник.

Другой собеседник Bloomberg, также регулярно присутствующий на встречах «Большой семерки», сообщил, что европейские чиновники долгое время не понимали, насколько они отстали от других крупных экономик, однако теперь начали осознавать весь масштаб проблемы.

На закрытых заседаниях тогдашний министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил своим коллегам, что им следует поставить публичную цель удвоить темпы экономического роста, что выведет ЕС на уровень США. Однако, по словам источника агентства, многие министры просто не понимают, как выполнить эту задачу, и в их дискуссиях «слышится нотка страха» за ее провал.

Bloomberg приводит данные МВФ, согласно которым экономика Германии к 2029 году сможет вырасти только на 0,7%, Франции — на 1,3%, Италии — на 0,8%. В целом рост экономики Еврозоны составит 1,2%.

Несколько высокопоставленных чиновников в Брюсселе заявили, что большая часть проблемы ЕС сегодня заключается в слабости многих национальных лидеров. Например, Олаф Шольц в Германии и Педро Санчес в Испании «ограничены хрупкими коалициями», как и Дональд Туск в Польше и Дик Схооф в Нидерландах, а рост поддержки крайне правых партий во всех этих странах «заставляет лидеров нервничать по поводу траты политического капитала на инициативы ЕС».

Ситуация только ухудшилась после апрельского саммита лидеров G7, и основная экономическая нагрузка сегодня фактически легла на две крупнейшие экономики блока — Германию и Францию. Однако и Эмманюэль Макрон фактически оказался «хромой уткой», предоставив лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен фактическое право вето на новое правительство, «которое изо всех сил пытается успокоить инвесторов, отказавшихся от французских гособлигаций из-за опасений по поводу фискального дефицита», отмечает Bloomberg.

В то же время предложение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги об увеличении инвестиций и выпуске общих еврооблигаций для борьбы со слабым ростом производительности труда не поддержали ни Германия, ни Франция. «Основы, на которых мы строились, сейчас шатаются. Это экзистенциальный вызов», — объяснил Драги свою инициативу.

«Очевидно, что Европа отстает от своих основных торговых партнеров, США и Китая. Если не предпринять немедленных действий, спад в конечном итоге станет необратимым», — заявил в недавнем интервью министр финансов Греции Костис Хацидакис.