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Политика ,  
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Как Китай окружил Тайвань военными учениями. Видео

Кадры с военных учений Китая около Тайваня

Как Китай окружил Тайвань военными учениями. Видео
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Китайская народно-освободительная армия объявила о проведении военных учений около Тайваня. Маневры «Совместный меч — 2024В» направлены на то, чтобы сдержать стремление острова к независимости, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си.

Учения проходят вокруг всей территории Тайваня — в Тайванском заливе к западу от острова, к югу, востоку и северу от острова. В них принимают участие ВМС и ВВС Китая, а также ракетные войска. На учениях военные отрабатывают морское и воздушное патрулирования, проверяют боеготовность и возможность блокировки торговых портов и районов.

После начала учений Китая президент Тайваня Лай Циндэ созвал экстренное совещание по вопросам национальной безопасности и поручил соответствующим подразделениям отреагировать на них.

Китай окружил Тайвань в рамках военных учений по блокаде острова
Политика
Фото:China Photos / Getty Images

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Китай военные учения Тайвань
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