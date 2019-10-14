В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему не импонирует термин «путинизм». Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать статью помощника российского лидера Владислава Суркова, назвавшего путинизм хорошо работающим методом властвования.

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».

«Нельзя умалять роль Путина, роль его руководства, эффект разрушения монополярного гегемонизма, переход к многополярности, рост идей суверенности», — отметил он.

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