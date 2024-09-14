Ушедшего в Росмолодежь главу «Движения Первых» сменил танкист

Григорий Гуров возглавил Росмолодежь, а на его место в «Движении Первых» приходит участник военной операции и танкист Артур Орлов

Григорий Гуров (Фото: Правительство России)

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Григория Гурова (на фото) — он до этого был председателем правления молодежного «Движения Первых». Гуров до этого работал в Росмолодежи и дослужился до заместителя руководителя, в 2021 году ушел на должность замминистра науки.

Росмолодежь до середины августа возглавляла Ксения Разуваева. Она объяснила свою отставку семейными обстоятельствами. Врио руководителя был назначен Денис Аширов — до того заместитель Разуваевой, выходец из «Молодой гвардии Единой России».

Гурову 38 лет.

Новым председателем «Движения Первых» президент Владимир Путин назначил участника военной операции Артура Орлова.

Артур Орлов родился в Удмуртии, окончил Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище. Военную карьеру он начал как командир взвода в танковой бригаде в ЦВО. В 2022 году ему присвоили звание Героя России. На сайте Минобороны говорится, что штурмовая группа под руководством Орлова выполняла боевую задачу «по выявлению, блокированию и уничтожению» подразделений украинских батальонов, «сломила оборону противника», благодаря чему были «созданы условия для беспрепятственного продвижения вперед не только основных сил группировки войск, но и подразделений обеспечения».

О том, что такие кадровые перестановки планируются, ранее писали «Ведомости».