Погибли младшие сержанты Андрей Шильников и Максим Иконников, а также рядовые Алексей Романчук и Ли Ги Бок и матрос Михаил Ванчук

В зоне военной операции на Украине погибли пятеро жителей Южно-Сахалинска, сообщил в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По словам главы региона, погибли младший сержант Андрей Шильников, младший сержант Максим Иконников, рядовой Алексей Романчук, рядовой Ли Ги Бок, матрос Михаил Ванчук. Все погибшие были гвардейцами.

Потери российской стороны Минобороны в последний раз раскрывало в конце сентября 2022 года: тогда экс-глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции. Потери украинской стороны, по данным Минобороны России, на тот момент составляли свыше 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

В апреле Шойгу оценил общие потери Киева с начала боевых действий почти в 500 тыс. человек. Только за август, согласно подсчетам Минобороны, украинские силы потеряли более 68 тыс. военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале говорил, что страна потеряла 31 тыс. солдат погибшими. Сведения о раненых и пропавших без вести пока раскрыты не будут, сообщил он.