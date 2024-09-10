 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор сообщил о гибели в зоне боев пятерых сахалинцев

Лимаренко: в зоне военной операции погибли пять жителей Южно-Сахалинска
Сюжет
Военная операция на Украине
Погибли младшие сержанты Андрей Шильников и Максим Иконников, а также рядовые Алексей Романчук и Ли Ги Бок и матрос Михаил Ванчук

В зоне военной операции на Украине погибли пятеро жителей Южно-Сахалинска, сообщил в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По словам главы региона, погибли младший сержант Андрей Шильников, младший сержант Максим Иконников, рядовой Алексей Романчук, рядовой Ли Ги Бок, матрос Михаил Ванчук. Все погибшие были гвардейцами.

Арестованный за взятку московский военком попросился на военную операцию
Общество
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Потери российской стороны Минобороны в последний раз раскрывало в конце сентября 2022 года: тогда экс-глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции. Потери украинской стороны, по данным Минобороны России, на тот момент составляли свыше 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

В апреле Шойгу оценил общие потери Киева с начала боевых действий почти в 500 тыс. человек. Только за август, согласно подсчетам Минобороны, украинские силы потеряли более 68 тыс. военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале говорил, что страна потеряла 31 тыс. солдат погибшими. Сведения о раненых и пропавших без вести пока раскрыты не будут, сообщил он.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Валерий Лимаренко Сахалин Сахалинская область Южно-Сахалинск Военная операция на Украине погибшие военные
Материалы по теме
Арестованный за взятку московский военком попросился на военную операцию
Общество
Белгородский чиновник ушел добровольцем на военную операцию
Политика
Погибшая при атаке БПЛА на Раменское работала охранником Большого театра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Байден сообщил о работе над отменой ограничений на удары вглубь РоссииПолитика, 00:34
The Times назвала срок смены позиции США по ударам вглубь РоссииПолитика, 00:28
Минприроды не увидело вред окружающей среде на землях «Барвихи»Общество, 00:00
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовыхИнвестиции, 00:00
Губернатор сообщил о гибели в зоне боев пятерых сахалинцевПолитика, 10 сен, 23:59
Глава поселения в Новой Москве умер после победы на выборахПолитика, 10 сен, 23:46
Киев решил лоббировать свои интересы в США через евангелистовПолитика, 10 сен, 23:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Израиль предложил лидеру ХАМАС сделку в обмен на жизньПолитика, 10 сен, 23:31
Пентагон назвал приоритетом для США обеспечение Украины средствами ПВОПолитика, 10 сен, 23:16
США не увидели угрозу в военных учениях России «Океан-2024»Политика, 10 сен, 23:15
ЦАХАЛ опубликовала видео из туннеля в секторе Газа, где убили заложниковПолитика, 10 сен, 23:07
США рассмотрят просьбу Киева о снятии ограничений на удары по РоссииПолитика, 10 сен, 22:47
Мишустин освободил Руслана Давыдова от должности замглавы ФТСОбщество, 10 сен, 22:41
G7 потребовала от Украины ввести новых людей в набсовет «Укрэнерго»Политика, 10 сен, 22:29