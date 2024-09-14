Подмосковный депутат «добровольно-принудительно» сдал мандат спустя 4 дня
Депутат Пушкинского муниципального Совета депутатов, глава таджикской диаспоры Бахромжон Хасанов сложил полномочия спустя четыре дня после избрания, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».
«Поступило заявление от Хасанова Бахромжона о принятия его отставки по собственному желанию и прекращении полномочий с сегодняшнего дня», — приводятся слова председателя Совета депутатов Артема Садулы. 13 сентября депутаты поддержали его заявление об увольнении.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что отставка Хасанова оказалась «добровольно-принудительной». «Как сообщили мне коллеги из Московской области, вчера Хасанов добровольно-принудительно сложил с себя полномочия. Рад этому: такие депутаты нам не нужны», — написал он в телеграм-канале.
Хинштейн рассказал об обращениях подписчиков в связи с избранием «главы одной из среднеазиатских диаспор» депутатом. Он уточнил, что возмущение вызвал «не столько тот факт, что это бывший мигрант», а обвинения в его адрес в обмане участников военной операции на Украине. Сам Хасанов опровергал сведения о том, что является членом или руководителем местной таджикской диаспоры.
К своему посту глава комитета Госдумы по информационной политике прикрепил публикацию «Царьграда», в которой говорилось о том, что гуманитарная помощь, которую координировал Хасанов, попадала в магазины секонд-хенда, а подаренный военнослужащим автомобиль быстро сломался. По данным издания, солдаты передали на тот момент кандидату в депутаты 70 тыс. руб. на ремонт, который в итоге не был проведен.
Хасанов родился в 1980 году в Узбекистане, до 17 лет проживал в Таджикистане, после чего переехал в подмосковный Пушкино. В 2008-м получил гражданство России. По его словам, паспортов других стран он не имеет. Хасанов утверждает, что после начала военной операции на Украине посещает зону боевых действий и помогает российским военнослужащим. На довыборах в Пушкинский муниципальный Совет депутатов он выдвинул свою кандидатуру от «Единой России». О его победе стало известно 9 сентября.
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