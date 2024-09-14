 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Подмосковный депутат «добровольно-принудительно» сдал мандат спустя 4 дня

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Единый день голосования
Депутат и глава таджикской диаспоры в подмосковном Пушкине ушел в отставку спустя четыре дня после победы на выборах. По словам Хинштейна, на него жаловались из-за обмана участников военной операции на Украине
Бахромжон Хасанов
Бахромжон Хасанов (Фото: Baxa_Xasanov / Telegram)

Депутат Пушкинского муниципального Совета депутатов, глава таджикской диаспоры Бахромжон Хасанов сложил полномочия спустя четыре дня после избрания, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».

«Поступило заявление от Хасанова Бахромжона о принятия его отставки по собственному желанию и прекращении полномочий с сегодняшнего дня», — приводятся слова председателя Совета депутатов Артема Садулы. 13 сентября депутаты поддержали его заявление об увольнении.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что отставка Хасанова оказалась «добровольно-принудительной». «Как сообщили мне коллеги из Московской области, вчера Хасанов добровольно-принудительно сложил с себя полномочия. Рад этому: такие депутаты нам не нужны», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн рассказал об обращениях подписчиков в связи с избранием «главы одной из среднеазиатских диаспор» депутатом. Он уточнил, что возмущение вызвал «не столько тот факт, что это бывший мигрант», а обвинения в его адрес в обмане участников военной операции на Украине. Сам Хасанов опровергал сведения о том, что является членом или руководителем местной таджикской диаспоры.

К своему посту глава комитета Госдумы по информационной политике прикрепил публикацию «Царьграда», в которой говорилось о том, что гуманитарная помощь, которую координировал Хасанов, попадала в магазины секонд-хенда, а подаренный военнослужащим автомобиль быстро сломался. По данным издания, солдаты передали на тот момент кандидату в депутаты 70 тыс. руб. на ремонт, который в итоге не был проведен.

В Приморье «этническая банда» довела до суицида участника спецоперации
Общество
Участник специальной военной операции&nbsp;Никита Носов

Хасанов родился в 1980 году в Узбекистане, до 17 лет проживал в Таджикистане, после чего переехал в подмосковный Пушкино. В 2008-м получил гражданство России. По его словам, паспортов других стран он не имеет. Хасанов утверждает, что после начала военной операции на Украине посещает зону боевых действий и помогает российским военнослужащим. На довыборах в Пушкинский муниципальный Совет депутатов он выдвинул свою кандидатуру от «Единой России». О его победе стало известно 9 сентября.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине Московская область Александр Хинштейн местные выборы депутат отставка
Материалы по теме
В Приморье «этническая банда» довела до суицида участника спецоперации
Общество
Верховный суд предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации
Общество
Мишустин назвал приоритетом соцподдержку участников военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Подмосковный депутат «добровольно-принудительно» сдал мандат спустя 4 дняПолитика, 17:19
«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛСпорт, 16:59
МИД ОАЭ поблагодарил Москву и Киев за сотрудничество при обмене пленнымиПолитика, 16:54
«Манчестер Юнайтед» одержал первую с февраля крупную победуСпорт, 16:38
Aydınlık сообщила о кадрах со встречи представителей Киева с террористамиПолитика, 16:37
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеруСпорт, 16:29
Le Monde узнала реакцию Франции на слова Путина об ударах вглубь РоссииПолитика, 16:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рябков заявил о жестком ответе Москвы на разрешение ВСУ бить по РоссииПолитика, 16:09
Леклер выиграл третью в сезоне квалификацию в «Формуле-1»Спорт, 16:08
Журналист назвал странным отстранение вратаря ЦСКА после его интервьюСпорт, 15:56
Посольство России заявило об обращениях от желающих переехать британцевПолитика, 15:53
В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцевОбщество, 15:44
В Германии предложили контактную группу по урегулированию на УкраинеПолитика, 15:28
Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКАСпорт, 15:27