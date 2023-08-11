Власти упростили выплату страховки в случае гибели на военной операции

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Родственникам погибших участников военной операции упростят выплату страховки. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Если раньше нужно было предоставлять официальное медицинское свидетельство о смерти, то сейчас оно не нужно. «Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части», — говорится в сообщении правительства.

После подачи всех необходимых документов устанавливается также срок в 30 дней, за которые выплата должна поступить. Раньше такие сроки обозначены не были.

Требования постановления распространяются на всех участников военной операции, вне зависимости от ведомственной или иной принадлежности, — военных, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы.

Выплаты в 100 тыс. руб. предложил также выплачивать Минтруд родителям детей, которые пострадали в зоне военной операции. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое было опубликовано в конце июля. Если его примут, выплаты будут положены семьям детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранение с 24 февраля 2022 года и жили в новых регионах или субъектах, которые находятся рядом с зоной военной операции.