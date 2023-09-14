На Украину приехал старший представитель ревизоров Пентагона

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Старший представитель управления генерального инспектора (OIG) Минобороны США по Украине прибыл в американское посольство в Киеве для налаживания взаимодействия. Об этом сообщается в документе на сайте управления, опубликованном 12 сентября.

«Старший представитель OIG Пентагона сейчас находится в посольстве США на Украине, чтобы руководить взаимодействием управления с американскими и украинскими коллегами», — говорится в документе.

Помимо этого в ближайшее время на Украину отправят дополнительный персонал для оценки и составления отчетов.

Ранее CNN со ссылкой на офис генерального инспектора Пентагона сообщил о создании специальной группы для контроля за использованием американской помощи на Украине. Это первый случай, когда персонал Пентагона будет базироваться на Украине после начала российской спецоперации.

Это произошло на фоне того, что все больше представителей Республиканской партии призывают усилить контроль за тем, как используются выделенные Украине средства. Так, возглавляемый республиканцами комитет Палаты представителей по надзору и подотчетности пообещал убедиться, что правительственные учреждения США отслеживают средства, переводимые Киеву, «чтобы предотвратить и снизить риск растраты, мошенничества и злоупотреблений».

По словам генерального инспектора, высокопоставленный представитель из США начал работу в Украине в конце августа, и ожидается, что дополнительный персонал прибудет к концу сентября. Они базируются в американском посольстве в Киеве для контроля за помощью Вашингтона, которая уже составила более $43,7 млрд.

В отчете генерального инспектора Минобороны, полученном CNN, содержится информация о том, что из-за ограниченного присутствия в стране США столкнулись с проблемой при отслеживании миллиардов долларов помощи, поступающей на Украину. Преступники, бойцы-добровольцы и торговцы оружием на Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и снаряжения, пока это не обнаружили украинские органы безопасности, говорится в отчете.

Россия неоднократно критиковала оказание Украине военной помощи. В Кремле предупреждали, что западные поставки оружия только усугубляют ситуацию и затягивают конфликт.