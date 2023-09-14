 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 13 сен, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 13 сен, 17:13
Российский игрок НХЛ рассказал о давлении из-за отказа от ЛГБТ-акций Спорт, 10:15
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:00
Почему директора по культуре бесполезны и как их заменить — Fast Company Pro, 09:59
Умер первый президент Молдавии Политика, 09:59
Регулятор Гонконга обвинил криптобиржу JPEX в работе без лицензии Крипто, 09:56
Бывшая российская прыгунья заявила о ненависти к легкой атлетике Спорт, 09:37
ЕС снял санкции с трех российских бизнесменов Политика, 09:37
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:36
Риелторы оценили рост цен на жилье в Москве в 2023 году Недвижимость, 09:34
Прокурор попросил приговорить Митволя к 4 годам 9 месяцам колонии Общество, 09:29
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски Pro, 09:28
Из-за обстрела в курском селе произошел сбой с водоснабжением Политика, 09:25
На Камчатке спасатели нашли пропавших в конце августа туристов Общество, 09:16
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 09:10
Политика ,  
0 

Умер первый президент Молдавии

Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер от неизлечимой болезни
Ему было 83 года. Снегур был президентом Молдавии с 1990 по 1997 год
Мирча Снегур
Мирча Снегур (Фото: Симановский Альберт / ТАСС)

Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр страны Константин Тампиза в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистcкой организацией и запрещенной в России).

«13 сентября в 23:30 [совпадает с мск] от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур», — написал он.

Тампиза отметил, что Снегур заложил фундамент страны в «очень тяжелое, турбулентное время». Он вспомнил, как работал с ним в качестве вице-премьера и что наблюдал, какой «груз он нес на своих плечах».

Мирча Снегур занимал пост президента Молдавии в период с 1990 по 1997 год. Он выступал за провозглашение суверенитета и достижение независимости Республики. Он также поддержал провозглашение румынского языка государственным языком.

Политик родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты Флорештского района. Он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт в 1961 году, был агрономом-ученым, имел научную степень доктора сельскохозяйственных наук.

В период с 1961 года по 1968 год Снегур работал агрономом и главой колхоза в селе Лунга. Позднее, в разные годы, он занимал должности директора экспериментальной станции полевых культур, начальника Главного управления сельскохозяйственной науки Минсельхоза.

Читайте на РБК Pro
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума

С 1981 по 1985 год Снегур был первым секретарем Единецкого районного комитета Партии коммунистов Молдовы. В 1989 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР, был депутатом Верховного Совета РССМ 11-го и 12-го заксобраний, депутатом парламента Молдавии 14-го заксобрания.

На период нахождения Снегура у власти пришелся распад СССР в 1991 году. 26 марта В 1991 году Снегур выступил против предложенного первым президентом СССР Михаилом Горбачевым нового союзного договора, в Кишиневе также отказались проводить референдум о сохранении СССР.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Молдавия президент смерть
Материалы по теме
Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Политика
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Политика
Умер подписавший Беловежские соглашения от Белоруссии Станислав Шушкевич
Политика