Умер первый президент Молдавии

Ему было 83 года. Снегур был президентом Молдавии с 1990 по 1997 год

Мирча Снегур (Фото: Симановский Альберт / ТАСС)

Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр страны Константин Тампиза в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистcкой организацией и запрещенной в России).

«13 сентября в 23:30 [совпадает с мск] от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур», — написал он.

Тампиза отметил, что Снегур заложил фундамент страны в «очень тяжелое, турбулентное время». Он вспомнил, как работал с ним в качестве вице-премьера и что наблюдал, какой «груз он нес на своих плечах».

Мирча Снегур занимал пост президента Молдавии в период с 1990 по 1997 год. Он выступал за провозглашение суверенитета и достижение независимости Республики. Он также поддержал провозглашение румынского языка государственным языком.

Политик родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты Флорештского района. Он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт в 1961 году, был агрономом-ученым, имел научную степень доктора сельскохозяйственных наук.

В период с 1961 года по 1968 год Снегур работал агрономом и главой колхоза в селе Лунга. Позднее, в разные годы, он занимал должности директора экспериментальной станции полевых культур, начальника Главного управления сельскохозяйственной науки Минсельхоза.

С 1981 по 1985 год Снегур был первым секретарем Единецкого районного комитета Партии коммунистов Молдовы. В 1989 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР, был депутатом Верховного Совета РССМ 11-го и 12-го заксобраний, депутатом парламента Молдавии 14-го заксобрания.

На период нахождения Снегура у власти пришелся распад СССР в 1991 году. 26 марта В 1991 году Снегур выступил против предложенного первым президентом СССР Михаилом Горбачевым нового союзного договора, в Кишиневе также отказались проводить референдум о сохранении СССР.