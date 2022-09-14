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Премьер Швеции признала поражение на выборах и решила уйти в отставку

На парламентских выборах лидирует правая оппозиция. На пост премьера претендуют помимо действующей главы правительства Магдалены Андерссон председатель Умеренной партии Ульф Кристерссон и лидер националистов Йимми Окессон
Магдалена Андерссон
Магдалена Андерссон (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Действующая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение на выборах и намерена подать в отставку. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает Reuters.

Премьер подчеркнула, что необходимо как можно скорее сформировать новое правительство. Агентство отмечает, что небольшое количество голосов на парламентских выборах еще не подсчитано, но, по словам Андерссон, результаты уже определенно указывают на победу оппозиционного правого блока. В него входят националистическая партия «Шведские демократы», Умеренная коалиционная партия, правоцентристские «Либералы» и «Христианские демократы». По предварительным данным (после подсчета голосов в 98% округов), правые лидируют с небольшим отрывом и могут занять в парламенте 175 мест, а левоцентристский блок — 174.

Ожидается, что в случае победы правого блока новым премьер-министром станет лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон. Еще один кандидат на пост главы правительства — глава «Шведских демократов» Йимми Окессон. Он 12 сентября сообщил, что правые партии начали переговоры о формировании правительства.

Всеобщие выборы в стране прошли 11 сентября. Граждане избрали 349 членов парламента, а те должны выбрать премьер-министра.

55-летняя Андерссон представляет Социал-демократическую партию и блок левоцентристов. Она вступила на пост премьер-министра Швеции после ухода в отставку ее предшественника Стефана Лёвена в ноябре 2021 года, став первой женщиной на этой должности. За кандидатуру Андерссон проголосовали 117 депутатов риксдага, против — 174, еще 57 воздержались.

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До этого Андерссон была министром финансов в правительстве Лёвена и членом парламента. Лёвен занимал пост премьер-министра с 2014 года, а его предшественником был Йон Фредрик Райнфелдьт от Умеренной коалиционной партии.

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На предыдущих парламентских выборах в Швеции в 2018 году социал-демократы набрали 28,3% голосов, у них 100 мест в парламенте. На втором месте оказалась Умеренная коалиционная партия (19,8%, 70 кресел), а на третьем — правые «Шведские демократы» (17,5%, 62).

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Швеция Выборы отставка премьер
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