МИД назвал нелегитимными требования США об инспекциях химобъектов

В 2018 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела четыре инспекции законсервированных предприятий химической промышленности в России, планируется осмотр последнего, пятого объекта, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Заявление властей США о необходимости провести дополнительные инспекции выходят за рамки Конвенции о запрещении химического оружия, подчеркнула она. Захарова также назвала такие требования нелегитимными и ультимативными. По ее словам, подчиняться им Москва не собирается.
Она добавила, что Россия уничтожила свои запасы химического оружия в сентябре 2017 года «под строгим международным контролем».
Захарова комментировала слова, произнесенные накануне сотрудницей Госдепа США Манишей Сингх в палате представителей. На слушаниях рассматривалась политика США в области санкций; Сингх, в частности, комментировала будущие меры Вашингтона против Москвы, связанные с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Сотрудница Госдепа подчеркнула, что Россия не позволила провести инспекцию на своей территории. «Мы хотим добиться того, чтобы мы могли совершать инспекции», — сказала она.
Порядок проведения проверок изложен в приложении к Конвенции о запрещении химического оружия. В нем говорится, что конкретный объект отбирает технический секретариат ОЗХО, он затем извещает конкретное государство о грядущей проверке.
4 марта в Великобритании были обнаружены в бессознательном состоянии бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заключил, что против них было применено отравляющее вещество, и возложил ответственность на Москву. Власти России отрицают свою причастность к произошедшему и настаивали на совместном расследовании. США и другие страны заявили о солидарности с позицией Великобритании.Вашингтон из-за отравления Скрипалей вводит новые санкции против России. Часть мер действует с конца августа: США запретили экспорт в Россию технологий и товаров двойного назначения. У Москвы есть три месяца для того, чтобы предоставить Вашингтону гарантии неприменения химоружия. Сингх накануне заявила, что, если этого не произойдет, Россию ждут «суровые» санкции, которые затронут в том числе и банковский сектор.