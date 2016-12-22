Участника митинга в Волоколамске обвинили в нападении на экс-главу района

Речь идет о митинге против свалки «Ядрово», который прошел в конце марта. Участника акции обвинили в применении насилия в отношении представителя власти — главы Волоколамского района Евгения Гаврилова

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Одному из участников мартовской акции протеста в Волоколамске против мусорного полигона «Ядрово» Анатолию Чипсанову предъявили обвинение в нападении на бывшего главу Волоколамского района и применении по отношению к нему насилия (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ранее он проходил по делу в статусе подозреваемого. Это следует из постановления Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области (есть у РБК). Ранее о предъявленном Чипсанову обвинении​ сообщило издание The Village.

Акция протеста, о которой идет речь, проходила 21 марта. Чипсанов, указывается в постановлении, осознавая, что Евгений Гаврилов является представителем власти и находится при исполнении своих должностных обязанностей, нанес ему «с применением физической силы не менее одного удара головой в левую височную область головы».

В результате этого у Гаврилова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтек в левой височной области и сотрясение головного мозга. «Установленная закрытая черепно-мозговая травма расценивается как причинившая легкий вред здоровью по признаку кратковременного его расстройства на срок не более 21 дня», — указано в материалах следствия.

Наказание по предъявленному Чипсанову обвинению предполагает лишение свободы на срок до 10 лет. РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

Адвокат Чипсанова Александр Тюрин пояснил РБК, что Чипсанов ранее находился в статусе подозреваемого по делу о применении насилия в отношении бывшего главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Сейчас у моего подзащитного поменялся только статус, теперь он обвиняемый. Но мы исходим из того, что его [Анатолия] толкнули и он налетел на Гаврилова. Если бы Анатолий рядом не стоял, он бы и не оказался виновником. Кроме того, вызывает вопросы медицинская экспертиза. Первая была проведена не по месту якобы причинения увечья, то есть в Волоколамске, а в Москве. Но это место было определено не следствием, а лично Гавриловым», — рассказал Тюрин.

Евгений Гаврилов был уволен с поста главы администрации Волоколамского района 23 марта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил это тем, что Гаврилов потерял диалог с местными жителями по ситуации на мусорном полигоне «Ядрово». На свалке в то время происходили выбросы свалочного газа в атмосферу.

21 марта жители Волоколамска вышли на стихийный митинг. На встречу с протестующими гражданами приехали Воробьев и Гаврилов. Губернатор пообещал в ближайшее время закрыть мусорный полигон и решить вопрос с выбросом вредных газов. В ходе этой встречи толпа закидала чиновников снежками.

В настоящее время Евгений Гаврилов занимает должность замминистра ЖКХ Московской области.