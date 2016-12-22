СМИ узнали о проработке «Сухим» сценариев на случай санкций США

«Сухой» прорабатывает сценарии на случай введения санкций, сообщает газета «Коммерсантъ». Минфин США в четверг сообщил, что изучает возможность введения санкций против российского авиаконцерна

Кабина пилота в самолете Sukhoi Superjet-100 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Топ-менеджмент российского авиаконцерна «Сухой» в контексте готовящихся новых санкций США прорабатывает «пессимистичный сценарий» и готовится «не к самому лучшему исходу». Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили два источника в авиаотрасли.

«Нельзя сказать, что мы боимся, но октября-ноября все ждут с опасением», — приводит издание слова одного из своих собеседников. «Конечно, прорабатываются разные сценарии, пути отхода вам никто не раскроет, но мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки», — уточнил он.

Другой собеседник добавил, что «валютные ограничения или санкции против партнеров не отпугивают последних, но сильно усложняют расчеты». «Если руководство срочно не примется за альтернативные схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто записывать долги в книжку», — предупредил он.

Накануне США пообещали ввести новый пакет санкций в отношении России в связи с «делом Скрипалей». При этом, как подчеркнула на слушаниях в конгрессе представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, новый пакет ограничительных мер будет «суровым».

Зашла на слушаниях речь и компании «Сухой». «Мы смотрим на «Сухого». Мы озабочены тем, что его самолеты могли были быть использованы при химических атаках против невинных людей в Сирии. Если окажется, что это так, это неприемлемо», — сказал сотрудник Минфина США Маршалл Биллингсли.

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) накануне, комментируя заявления Вашингтона, заявил, что в корпорации «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски». Комментировать предстоящие санкции в ОАК сочли преждевременным.

Опрошенные ранее РБК эксперты допускали, что санкции США против «Сухого» затронут и его дочку АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).