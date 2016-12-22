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СМИ узнали о рекомендации комитета WADA не восстанавливать РУСАДА
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СМИ узнали о рекомендации комитета WADA не восстанавливать РУСАДА
Политика, 03:56
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СМИ узнали о рекомендации комитета WADA не восстанавливать РУСАДА
Вопрос о восстановлении Российского антидопингового агентства в правах планируется рассмотреть 20 сентября. Эксперты WADA указывают на невыполнение двух обязательных требований
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию требованиям организации рекомендовал не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на соответствующее письмо к предстоящему заседанию, где должен рассматриваться этот вопрос.

В письме сказано, что Россия не выполнила два требования из тех, что WADA выдвинула РУСАДА в августе 2017 года. В частности, сказано в документе, РУСАДА не признала, что чиновники Министерства спорта участвовали в допинг-схеме, раскрытой членом независимой комисcии WADA Ричардом Маклареном. Кроме того, как говорится в документе, не выполнен пункт, касающийся доступа WADA к данным и анализам Московской лаборатории.

Заседании исполкома WADA, на котором будет решаться вопрос о возможном восстановлении  РУСАДА в правах, состоится 20 сентября.

WADA признало РУСАДА не соответствующей стандарту в 2015 году после расследования Ричарда Макларена, в котором рассказывалось о допинге в российском спорте. В ноябре 2017 года WADA уже рассматривало вопрос о возможном восстановлении РУСАДА в правах, однако тогда было принято отрицательное решение. В обосновании говорилось, что Россия не выполнила два пункта обязательных требований. Это были те же требования, о которых говорится и в нынешнем письме комитета агентства. 

Автор: Мария Бондаренко.
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