Премьер Японии отказался от выдвижения на новый срок на фоне скандалов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре. Об этом политик объявил в ходе пресс-конференции, передает Reuters.

«Я продолжу делать все возможное на посту премьер-министра до конца своего срока в сентябре», — заявил Кисида.

Как отмечает агентство, общественная поддержка премьер-министра уже давно идет на спад, что связано с серией политических скандалов внутри ЛДП. Речь идет о финансировании некоторых партийцев со стороны полурелигиозной организации Церковь Объединения, против которой в Японии открыто несколько дел о вымогательстве и мошенничестве, а также о скандале с присвоением части политических пожертвований членами самой крупной фракции внутри ЛДП — «фракцией Абэ» (в честь бывшего премьера Синдзо Абэ). Хотя сбор пожертвований от частных лиц на деятельность партии является легальным в Японии, на фандрайзинговых мероприятиях фракции было собрано больше необходимого и излишки не были задекларированы.

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