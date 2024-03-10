Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня
Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до рекордно низкого уровня в 20,1%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Kyodo.
С момента предыдущего исследования в декабре прошлого года уровень одобрения кабинета Кисиды упал 2,2 п.п. Не поддерживают деятельность правительства 64,4% опрошенных, что на 5,5 п.п больше, чем в декабре 2023 года. Уровень одобрения деятельности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) также опустился на 1,5 п.п., до 24,5%.
Как отмечает Kyodo, основной причиной падения рейтинга правительства и ЛДП стал крупный скандал в партии, связанный с махинациями при составлении отчетности о политических пожертвованиях.
Речь идет о скандале с присвоением части политических пожертвований членами самой крупной фракции внутри ЛДП — «фракцией Абэ» (в честь бывшего премьера Синдзо Абэ). Хотя сбор пожертвований от частных лиц на деятельность партии является легальным в Японии, на фандрайзинговых мероприятиях фракции было собрано больше необходимого, но излишки не были задекларированы.
Кисида в скандале замешан не был, однако по ЛДП был нанесен серьезный репутационный удар. В декабре премьер принял решение отправить в отставку четырех министров и 11 других чиновников из числа представителей ЛДП.
Более 91% опрошенных Kyodo считают, что законодатели из ЛДП, причастные к скандалу с пожертвованиями, не справились с возложенной на них ответственностью. При этом 77,3% выступают за то, что бы члены «фракции Абэ» понесли суровое наказание за совершенные ими правонарушения.
Вместе с этим опрос показал, что 87,9% не чувствуют, что экономика Японии улучшилась, хотя ранее в этом месяце японский индекс Nikkei закрылся на новом максимуме выше отметки 40 тыс. пунктов. Как отмечает Kyodo, это в том числе связано с ростом потребительских цен в стране, которые за прошлый год выросли на 3,1%, что является рекордом за 41 год.
По вопросу экспорта новейших истребителей в третьи страны мнения японцев разделились: 44,7% выступили категорически против, в 48,1% в целом поддержали инициативу.
В опросе приняли участие 507 случайно выбранных домохозяйств, имеющих право голоса, еще 2129 человек поучаствовали в телефонном опросе.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков