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Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

Kyodo: рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня в 20,1%
На фоне скандала с присвоением пожертвований членами правящей в Японии партии ЛДП рейтинг правительства упал до рекордно низкого уровня в 20,1%. Также почти 90% японцев заявили, что не чувствуют улучшений в экономике
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до рекордно низкого уровня в 20,1%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Kyodo.

С момента предыдущего исследования в декабре прошлого года уровень одобрения кабинета Кисиды упал 2,2 п.п. Не поддерживают деятельность правительства 64,4% опрошенных, что на 5,5 п.п больше, чем в декабре 2023 года. Уровень одобрения деятельности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) также опустился на 1,5 п.п., до 24,5%.

Как отмечает Kyodo, основной причиной падения рейтинга правительства и ЛДП стал крупный скандал в партии, связанный с махинациями при составлении отчетности о политических пожертвованиях.

Речь идет о скандале с присвоением части политических пожертвований членами самой крупной фракции внутри ЛДП — «фракцией Абэ» (в честь бывшего премьера Синдзо Абэ). Хотя сбор пожертвований от частных лиц на деятельность партии является легальным в Японии, на фандрайзинговых мероприятиях фракции было собрано больше необходимого, но излишки не были задекларированы.

Кисида в скандале замешан не был, однако по ЛДП был нанесен серьезный репутационный удар. В декабре премьер принял решение отправить в отставку четырех министров и 11 других чиновников из числа представителей ЛДП.

Более 91% опрошенных Kyodo считают, что законодатели из ЛДП, причастные к скандалу с пожертвованиями, не справились с возложенной на них ответственностью. При этом 77,3% выступают за то, что бы члены «фракции Абэ» понесли суровое наказание за совершенные ими правонарушения.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Вместе с этим опрос показал, что 87,9% не чувствуют, что экономика Японии улучшилась, хотя ранее в этом месяце японский индекс Nikkei закрылся на новом максимуме выше отметки 40 тыс. пунктов. Как отмечает Kyodo, это в том числе связано с ростом потребительских цен в стране, которые за прошлый год выросли на 3,1%, что является рекордом за 41 год.

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По вопросу экспорта новейших истребителей в третьи страны мнения японцев разделились: 44,7% выступили категорически против, в 48,1% в целом поддержали инициативу.

В опросе приняли участие 507 случайно выбранных домохозяйств, имеющих право голоса, еще 2129 человек поучаствовали в телефонном опросе.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Япония соцопрос Рейтинг правительство Фумио Кисида
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