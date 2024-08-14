Губернатор заявил об угрозе атаки дронов в Липецке
В Липецком муниципальном округе объявлена угроза атаки дронов, сообщил губернатора региона Игорь Артамонов.
Ранее он заявил, что во всей области действует режим воздушной опасности.
Об опасности атаки беспилотников также предупредили в Курской и Воронежской областях. В последней было сбито несколько БПЛА самолетного типа, рассказал губернатор Александр Гусев.
Помимо опасности атаки дронов, в Курской области объявлена ракетная. В регионе работала ПВО, сообщал врио губернатора Алексей Смирнов, были слышны взрывы.
Прошлой ночью в Курской, Воронежской и Белгородской областях уничтожили 14 беспилотников.
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область
«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года
Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области
ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»
Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов