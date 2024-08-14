Губернатор заявил об угрозе атаки дронов в Липецке

В Липецком муниципальном округе объявлена угроза атаки дронов, сообщил губернатора региона Игорь Артамонов.

Ранее он заявил, что во всей области действует режим воздушной опасности.

Об опасности атаки беспилотников также предупредили в Курской и Воронежской областях. В последней было сбито несколько БПЛА самолетного типа, рассказал губернатор Александр Гусев.

Помимо опасности атаки дронов, в Курской области объявлена ракетная. В регионе работала ПВО, сообщал врио губернатора Алексей Смирнов, были слышны взрывы.

Прошлой ночью в Курской, Воронежской и Белгородской областях уничтожили 14 беспилотников.