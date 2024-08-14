 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор заявил об угрозе атаки дронов в Липецке

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецком муниципальном округе объявлена угроза атаки дронов, сообщил губернатора региона Игорь Артамонов.

Ранее он заявил, что во всей области действует режим воздушной опасности.

В Курской области на фоне ракетной опасности сработала ПВО
Политика

Об опасности атаки беспилотников также предупредили в Курской и Воронежской областях. В последней было сбито несколько БПЛА самолетного типа, рассказал губернатор Александр Гусев.

Помимо опасности атаки дронов, в Курской области объявлена ракетная. В регионе работала ПВО, сообщал врио губернатора Алексей Смирнов, были слышны взрывы.

Прошлой ночью в Курской, Воронежской и Белгородской областях уничтожили 14 беспилотников.

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область

«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года

Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж

Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»

Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Липецк Липецкая область Игорь Артамонов беспилотники
Материалы по теме
Губернатор рассказал о сбитых в Воронежской области дронах ВСУ
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 14 дронов над регионами России за ночь
Политика
Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 100,56 (+3,87) Инвестиции, 13 авг, 17:35 Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 92,66 (+2,71) Инвестиции, 13 авг, 17:35
В Киевской области сообщили о работе ПВОПолитика, 03:01
В Курской области сбили четыре украинских ракетыПолитика, 02:48
Воронежский губернатор заявил о большом количестве уничтоженных БПЛА ВСУПолитика, 02:32
В Калининграде водитель Mercedes сбил пятерых пешеходов на тротуареОбщество, 02:17
Губернатор заявил об угрозе атаки дронов в ЛипецкеПолитика, 02:06
Белоусов на форуме «Армия» осмотрел применяемую на спецоперации техникуПолитика, 01:51
В Курской области на фоне ракетной опасности сработала ПВОПолитика, 01:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При пожаре в Волгограде погибли двое детейОбщество, 01:24
В Курской области впервые применили устойчивый к РЭБ дронПолитика, 01:10
Байден счел нападение ВСУ на Курскую область «дилеммой для Путина»Политика, 00:54
Байден рассказал, чего ожидает в случае заключения сделки Израиля и ХАМАСПолитика, 00:34
Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасностиПолитика, 00:20
Губернатор рассказал о сбитых в Воронежской области дронах ВСУПолитика, 00:10
Гладков рассказал об атаке на два района Белгородской областиПолитика, 00:06