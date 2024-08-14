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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов на форуме «Армия» осмотрел применяемую на спецоперации технику

Министр Белоусов на форуме «Армия» осмотрел применяемую на спецоперации технику
Сюжет
Военная операция на Украине
Белоусов посетил экспозицию форума на второй день проведения, осмотрел образцы применяемой в зоне боевых действий на Украине техники, а также продукцию «народного ОПК»

Министр обороны Андрей Белоусов посетил экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2024», сообщили в Минобороны.

«Главе российского военного ведомства представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в министерстве.

Белоусом увидел российские разработки в области ОПК, «прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности и т. д.

На площадке «Народного ОПК» (представлен на форуме впервые) министр ознакомился с FPV-дронами, «окопным РЭБ», дистанционными передвижными платформы для управления стрелковым вооружением, противотанковыми управляемыми комплексами и т. д., которые разрабатывают малые предприятия и граждане и которые поступают на передовую под эгидой Общероссийского Народного Фронта. В рамках этой экспозиции представлены более 250 образцов продукции военного назначения.

Также министр обороны посетил экспозиции зарубежных военных ведомств — белорусского, китайского, иранского и иных.

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Форум «Армия» проходит на базе выставочного центра «Патриот» в Кубинке с 12 по 14 августа.

Начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил генерал-полковник Анатолий Гуляев сообщил 13 августа, что на форуме были подписаны контракты на более чем 500 млрд руб. По его словам, в результате их выполнения армия получит более 500 единиц основных образцов вооружения и техники и около одного миллиона средств поражения различного калибра

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Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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