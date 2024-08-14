Белоусов на форуме «Армия» осмотрел применяемую на спецоперации технику

Белоусов посетил экспозицию форума на второй день проведения, осмотрел образцы применяемой в зоне боевых действий на Украине техники, а также продукцию «народного ОПК»

Министр обороны Андрей Белоусов посетил экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2024», сообщили в Минобороны.

«Главе российского военного ведомства представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в министерстве.

Белоусом увидел российские разработки в области ОПК, «прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности и т. д.

На площадке «Народного ОПК» (представлен на форуме впервые) министр ознакомился с FPV-дронами, «окопным РЭБ», дистанционными передвижными платформы для управления стрелковым вооружением, противотанковыми управляемыми комплексами и т. д., которые разрабатывают малые предприятия и граждане и которые поступают на передовую под эгидой Общероссийского Народного Фронта. В рамках этой экспозиции представлены более 250 образцов продукции военного назначения.

Также министр обороны посетил экспозиции зарубежных военных ведомств — белорусского, китайского, иранского и иных.

Форум «Армия» проходит на базе выставочного центра «Патриот» в Кубинке с 12 по 14 августа.

Начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил генерал-полковник Анатолий Гуляев сообщил 13 августа, что на форуме были подписаны контракты на более чем 500 млрд руб. По его словам, в результате их выполнения армия получит более 500 единиц основных образцов вооружения и техники и около одного миллиона средств поражения различного калибра