Белоусов на форуме «Армия» осмотрел применяемую на спецоперации технику
Министр обороны Андрей Белоусов посетил экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2024», сообщили в Минобороны.
«Главе российского военного ведомства представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в министерстве.
Белоусом увидел российские разработки в области ОПК, «прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности и т. д.
На площадке «Народного ОПК» (представлен на форуме впервые) министр ознакомился с FPV-дронами, «окопным РЭБ», дистанционными передвижными платформы для управления стрелковым вооружением, противотанковыми управляемыми комплексами и т. д., которые разрабатывают малые предприятия и граждане и которые поступают на передовую под эгидой Общероссийского Народного Фронта. В рамках этой экспозиции представлены более 250 образцов продукции военного назначения.
Также министр обороны посетил экспозиции зарубежных военных ведомств — белорусского, китайского, иранского и иных.
Форум «Армия» проходит на базе выставочного центра «Патриот» в Кубинке с 12 по 14 августа.
Начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил генерал-полковник Анатолий Гуляев сообщил 13 августа, что на форуме были подписаны контракты на более чем 500 млрд руб. По его словам, в результате их выполнения армия получит более 500 единиц основных образцов вооружения и техники и около одного миллиона средств поражения различного калибра
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