Премьер Латвии ушел в отставку

Премьер-министр Латвии Кариньш 17 августа представит президенту документ об отставке правительства. Его пост может занять действующий министр благосостояния страны Эвика Силиньш, передает Delfi

Кришьянис Кариньш (Фото: Justin Tallisl / Getty Images)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 14 августа объявил об уходе в отставку, передает Delfi. Он заявил, что 17 августа представит президенту страны документ об отставке правительства.

«Сегодня я проинформировал фракцию и правление сейма, что в четверг представлю президенту страны заявление об отставке. Я призвал партию «Нового Единства» выдвинуть нового кандидата в премьер-министры», — написал Кариньш в Twitter (новое название соцсети — Х).

Кариньш подчеркнул, что он больше не будет баллотироваться на пост премьер-министра Латвии. Политик добавил, что он сосредоточится на поддержке кандидата в премьер-министры от партии «Нового Единства».

По данным агентства, пост главы латышского правительства может занять нынешний министр благосостояния страны Эвика Силиня (партия «Нового Единства»).

При этом Силиня уклонилась от вопроса журналистов о возможности занять этот пост. Она подчеркнула, что партия еще не провела процедуры отбора премьер-министра, на 16 августа запланировано заседание, на котором будет принято решение о следующем главе правительства.

Кришьянис Кариньш занимал пост премьер-министра Латвии с 23 января 2019 года.

Политик также был одним из основателей партии «Новое время» в 2002 году и был избран в Сейм в октябре того же года. Кариньш являлся председателем парламентской фракции «Новое время» с 2002 по 2004 год и министром экономики. В 2009 году единственный из списка «Нового времени» Кариньш был избран в Европарламент.

Осенью 2022 года Кариньш предложил Евросоюзу прекратить выдавать все туристические визы гражданам России из-за угрозы безопасности Европы от «потенциально огромной волны» иммиграции. «Мы получим экономических приспособленцев с большим количеством других причин [для эмиграции] и людей с неизвестными взглядами», — предупреждал он.

В Кремле тогда назвали «очень плохим» обсуждение общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам.

В декабре прошлого года Кариньш заявил, что страны Балтии продолжат оказывать помощь Украине и настаивать на ужесточении санкций против России, хотя они пострадали от ограничений больше всего.