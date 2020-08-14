МИД назвал инсинуациями сообщения о платном вывозе россиян

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Информация о намерении взимать с россиян плату при эвакуации на родину в условиях угрозы жизни не соответствует действительности, заявили в МИД России. Специальный комментарий Консульского департамента опубликован на сайте ведомства.

«Сегодня в ряде российских СМИ появились «сенсационные» сообщения о том, что министерство иностранных дел внесло в правительство России проект нормативного акта, в котором якобы предлагается взимать с россиян деньги, затраченные на их эвакуацию в случае наличия угрозы жизни. Подобные материалы говорят либо о некомпетентности составляющих их журналистов, либо о стремлении намеренно исказить суть вопроса», — говорится в комментарии.

В дипломатическом ведомстве отметили, что порядок эвакуации россиян из других государств в случае стихийного бедствия или вооруженного конфликта остается прежним, он регулируется соответствующими решениями правительства и оплачиваются из бюджета.

Новации, с которыми выступил МИД, не касаются финансирования вывозных рейсов при пандемии и приостановке регулярных авиарейсов. «Оно предполагает предоставление помощи россиянам на безвозмездной основе в исключительных случаях при наличии непосредственной угрозы их жизни», — отметили в МИДе.