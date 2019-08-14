Претенденты на Белый дом от Демпартии США сформулировали подходы к России

Джо Байден, бывший вице-президент (при президенте Бараке Обаме)

Джо Байден предлагает сделать Украину одним из приоритетных направлений американской внешней политики. «Я бы предоставил [Украине] больше помощи США в сфере безопасности, включая поставки оружия, чтобы усилить оборонные способности Украины. Я также расширил бы успешную учебную миссию для Вооруженных сил Украины, которая была инициирована администрацией Обамы — Байдена», — сказал он CFR.

В экономической сфере Байден планирует работать над увеличением прямых западных инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России, особенно в случае запуска газопровода «Северный поток-2». Он добавил, что помощь США должна осуществляться строго при условии антикоррупционных реформ внутри Украины. Также, продолжает Байден, он хочет укрепить американскую дипломатическую роль в переговорах с Россией по Украине. «Наша стратегическая цель будет заключаться в том, чтобы поддержать развитие демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль расплачиваться за свои непрекращающиеся атаки на международный порядок» — заключил он.

Берни Сандерс, сенатор от Вермонта

По мнению Берни Сандерса, стратегия, созданная администрацией Обамы, инициатива об обеспечении европейской безопасности и многосторонние санкции, «похоже, помогли сдержать российскую агрессию на Украине». «Моя администрация разъяснит России, что дополнительная агрессия заставит Соединенные Штаты усилить давление, в том числе выйти за рамки нынешних санкций. На данный момент наш главный приоритет должен заключаться в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками, чтобы помочь новому украинскому правительству выполнить свои обещания по реформированию экономики, повышению уровня жизни и существенному снижению коррупции», — сказал он.

Пит Буттиджич, мэр Саут-Бенда

Пит Буттиджич отмечает, что российская агрессия против Украины — это атака на принципы и правила всего миропорядка. «Мы должны сохранять жесткие, целенаправленные и эффективные экономические и финансовые санкции в отношении России до тех пор, пока она продолжает нападать на украинскую территорию и граждан и продолжает незаконную оккупацию украинских Донбасса и Крыма», — говорит он.

Вашингтон должен быть готов помочь Украине создать современные и эффективные силы обороны — эта помощь включает в себя и «готовность рассмотреть коммерческие продажи оружия в соответствии с ситуацией», продолжает Буттиджич. Несмотря на то что США не должны усугублять конфликт, они не должны уклоняться от того, чтобы оказать военную помощь демократии в сердце Европы, «которая подвергается нападениям потому, что их граждане выбрали путь к европейской демократии», считает кандидат.

Кори Букер, сенатор от штата Нью-Джерси

Россия не просто нападает на Украину или США — она пытается подорвать принципы демократии, считает Кори Букер. По его мнению, Москва пытается внести раздор между лидерами стран, а также внутри самих государств, «и это недопустимо». При этом, по его мнению, администрация Трампа закрывает на это глаза — в том числе на вмешательство России в выборы в США. «Я поддерживаю расширение всеобъемлющих санкций [акта] Магнитского и применение других мер, чтобы оказать давление на Россию, — сказал он. — Нам также необходимо наладить наши отношения с нашими трансатлантическими союзниками и НАТО, которые подорвал президент Трамп. Я хотел бы устранить любые сомнения в отношении приверженности США своим союзникам и партнерам по НАТО».

Бето О’Рурк, бывший конгрессмен от Техаса

Вторжение России на Украину нарушило послевоенный принцип нерушимости границ, говорит Бето О’Рурк. Трамп, по его мнению, приветствует «враждебное поведение со стороны России». Как президент он обещает поддерживать усилия Украины по защите от российской агрессии. «Ключевым среди этих усилий является помощь Украине в создании институтов, которые укрепят ее демократию», — говорит О’Рурк. Свободная и процветающая Украина у границ России, по его мнению, «не только лучше сдержит агрессию Путина, но и подорвет политический нарратив, на котором Путин удерживает власть».

Став президентом, он собирается поощрять реформы Украины, направленные на создание крепкой демократии, и поможет Киеву стать энергетически независимым от Москвы, в том числе за счет использования возобновляемых источников энергии. «Теперь мы знаем, что Путин использовал Украину в качестве лаборатории для отработки дезинформационных и кибертактик, которые он впоследствии использует в других местах, в том числе в США», — говорит он. По словам О’Рурка, он «готов наказать» российских чиновников, которые будут пытаться подорвать американскую демократию, и обещает уделить первоочередное внимание защите выборного института США, а также увеличить финансирование системы кибербезопасности Америки.