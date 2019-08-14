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Политика ,  
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Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом США
Глава государства связал столь ощутимые потери, в частности, с «ежедневными» судебными исками против него, отметив, что это не имеет значения, «если вы богаты». При этом Forbes оценивал все состояние президента в $3,1 млрд
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сотрудниками нефтехимического предприятия компании Shell, расположенного недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания, заявил, что, занимая эту должность, потерял до $5 млрд.

«Вероятно, это [пребывание на посту президента США] стоит мне от $3 млрд до $5 млрд — и мне наплевать, мне все равно. Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу делать отличную работу», — цитирует Трампа NBC News.

По словам главы государства, такие потери обусловлены тем, что он отказался от продолжения карьеры предпринимателя, а также «ежедневными» судебными процессами, так как ему регулярно приходится тратиться на адвокатов из-за поданных против него исков. «Президентская должность обходится мне в целое состояние», — добавил он.

Бизнес
За год президентства Трамп обеднел на $400 млн

При этом Трамп заявил, что, несмотря на это, намерен переизбираться на пост президента.

Как отмечает NBC, цифры, которые назвал Трамп, практически невозможно проверить, так как президент не публиковал свои налоговые декларации, ранее пообещав сделать это после ухода с должности президента. Кроме того, телеканал сообщает, что Трампа ранее уличили в том, что он преувеличил свое состояние (Трамп заявлял, что его размер — более $10 млрд).

Согласно опубликованному в марте рейтингу журнала Forbes, суммарная стоимость активов Трампа составляла около $3,1 млрд. При этом в июне 2017 года Bloomberg оценивал состояние главы государства в $2,9 млрд, а годом спустя зафиксировал его снижение на $100 млн — до $2,8 млрд.

Политика
Трамп продал все принадлежавшие ему акции

В 2016 году, по данным Forbes, активы Трампа оценивались в $4,5 млрд, а в марте 2017-го, уже после вступления в должность президента, они сократились на $1 млрд. Тогда Трамп в рейтинге богатейших людей мира потерял 220 позиций, оказавшись на 544-й позиции.

За день до инаугурации, которая состоялась 19 января 2017 года, Трамп объявил о добровольном уходе в отставку со всех своих постов в более чем 400 компаниях. Во главе корпорации Trump Organization остались сыновья президента-республиканца, которым он передал свои активы.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, президент США, материальное состояние
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