Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом США

Глава государства связал столь ощутимые потери, в частности, с «ежедневными» судебными исками против него, отметив, что это не имеет значения, «если вы богаты». При этом Forbes оценивал все состояние президента в $3,1 млрд

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сотрудниками нефтехимического предприятия компании Shell, расположенного недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания, заявил, что, занимая эту должность, потерял до $5 млрд.

«Вероятно, это [пребывание на посту президента США] стоит мне от $3 млрд до $5 млрд — и мне наплевать, мне все равно. Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу делать отличную работу», — цитирует Трампа NBC News.

По словам главы государства, такие потери обусловлены тем, что он отказался от продолжения карьеры предпринимателя, а также «ежедневными» судебными процессами, так как ему регулярно приходится тратиться на адвокатов из-за поданных против него исков. «Президентская должность обходится мне в целое состояние», — добавил он.

При этом Трамп заявил, что, несмотря на это, намерен переизбираться на пост президента.