Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине

Сумма финансирования составит от $500 тыс. до $1,18 млн. Контракт с победителем на реализацию этого проекта американские власти планируют заключить на один-три года

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Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа объявило тендер, победители которого займутся продвижением свободы интернета на Украине. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте ведомства. Фиксированная стоимость, которую власти США собираются потратить на эти цели, пока не определена. Минимальная сумма финансирования, согласно материалам пресс-службы, — $500 тыс., максимальная — $1,18 млн.

Предполагается, что контракт с победителем (их может быть от одного до двух) будет заключен на один-три года. Выигравшая конкурс компания получит грант и / или соглашение о сотрудничестве. Победитель будет объявлен в течение трех-шести месяцев.

Работы, согласно описанию проекта, «должны быть направлены ​​на достижение консенсуса среди украинских заинтересованных сторон в отношении свободы выражения мнений во время конфликта, в частности, касаться решения вопросов самоцензуры и взаимосвязи интересов национальной безопасности со свободой выражения мнений в интернете». Кроме того, указанная программа, как полагают в Госдепе, должна «связать [украинских] отечественных борцов за свободу интернета с международными экспертами».

В целом же проект, как отмечается в описании конкурса, «объединит экспертов в области технологий, юристов, представителей гражданского общества, средств массовой информации и частного сектора для обсуждения тенденций и проблем политики в области свободы интернета». «Программа должна наращивать знания этих групп и их потенциал в области пропаганды, чтобы поддерживать межсекторальное участие в решении внутренних проблем свободы интернета», — указали в Госдепе.

Принять участие в тендере, как уточняется в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства, могут «организаций, заинтересованные в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета на Украине». Программа организована для содействия Национальной киберстратегии Соединенных Штатов, подчеркнули в Госдепе.