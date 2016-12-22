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В Госдепе рассказали о «ненормальном» российском спутнике
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В Госдепе рассказали о «ненормальном» российском спутнике
Политика, 19:56
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В Госдепе рассказали о «ненормальном» российском спутнике
Поведение одного из российских спутников-шпионов не согласуется с данными об их поведении, полученными в том числе от других аппаратов, заявила представитель Госдепа. Она обвинила Россию в стремлении создать оружие в космосе
Фото: Gary Hershorn / Reuters

Помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет заявила о глубокой озабоченности в связи со стремлением России развивать новые виды оружия, сообщает Reuters.

Слова Поблет прозвучали на конференции ООН о проблемах разоружения в Женеве, на которой обсуждается новый договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

«Для США это еще одно доказательство того, что действия России не соответствуют словам ее представителей», — сказала Поблет.

Она привела в пример российский спутник-шпион, который был запущен в октябре 2017 года. Есть только уверенность в том, что эта система была выведена на орбиту, заявила она и добавила, что спутник проявляет признаки «ненормального» поведения.

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«Мы обеспокоены тем, что видим очень ненормальное поведение этого спутника», — сказала Поблет. Поведение аппарата, уточнила она, не соответствует тем данным, которые были получены ранее от наблюдений за другими российскими военными спутниками. Стремление России к созданию средств для поражения целей в космосе «вызывает тревогу, учитывая недавние случаи злонамеренного поведения России», заверила она.​

Поблет в своей речи также напомнила о шести новых наступательных системах вооружений, которые представил президент Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. В числе этих систем была и мобильная лазерная установка «Пересвет», отдельно напомнила представитель Госдепа.

Российский представитель Александр Дейнеко отверг эти обвинения и назвал их «необоснованными, клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях, на предположениях и т.д.».

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Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Госдеп США , разоружение , спутник
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