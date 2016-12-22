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Губернатор Огайо ответил на твит Трампа гифкой со смеющимся Путиным
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Губернатор Огайо ответил на твит Трампа гифкой со смеющимся Путиным
Политика, 09:56
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Губернатор Огайо ответил на твит Трампа гифкой со смеющимся Путиным
Губернатор Огайо Джон Касич — бывший соперник Трампа на выборах 2016 года — ответил на обвинения президента в непопулярности гифкой со смеющимся Путиным. Ранее Касич не исключал, что примет участие в выборах президента в 2020 году
Джон Касич (Фото: Charles Krupa / AP)

Известный критик президента США, губернатор-республиканец штата Огайо Джон Касич ответил на твит Дональда Трампа гифкой со смеющимся Владимиром Путиным.

Американский лидер выступил с критикой в адрес Касича из-за того, что тот заявил о поддержке Троя Бальдерсона — кандидата от Республиканской партии на выборах в палату представителей конгресса США.

«Очень непопулярный губернатор штата Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Касич повредил победе Троя Бальдерсона, подрывая энтузиазм в отношении этого вообще-то великого кандидата», — написал Трамп, который публично поддерживал Бальдерсона и даже посетил для этого Огайо.

В ответном твите Касич послал Трампу гифку со смеющимся Путиным, не сопроводив пост каким-либо текстом.

Республиканец Патрик Тибери, один из членов палаты представителей конгресса США от Огайо, ушел в отставку до завершения срока, из-за чего в штате 7 августа прошли внеочередные выборы. За освободившееся место боролись кандидат республиканцев Трой Бальдерсон и демократ Дэнни О'Коннор, при этом опросы общественного мнения за неделю до выборов показали, что разрыв между кандидатами составляет менее 1%: 44% респондентов заявили о готовности проголосовать за Бальдерсона, а 43% — за О'Коннора. Еще 11% респондентов заявили, что они не определились, отмечал телеканал CNN.

По предварительным итогам выборов лидирует Бальдерсон, которому удалось набрать 50,1% (101,7 тыс. голосов). За О'Коннора проголосовали 49,3% (100,2 тыс.) избирателей. Еще 0,6% бюллетеней пока не обработано. Окончательные результаты голосования в Огайо будут объявлены до 24 августа.

О'Коннору и Бальдерсону предстоит повторно стать соперниками уже в ноябре, когда пройдут очередные выборы в конгресс США. В Огайо традиционно голосуют за республиканцев, однако с учетом минимального разрыва между кандидатами двух партий представителем 12-го округа штата в конгрессе может стать демократ.

Касич участвовал в выборах президента США 2016 года, но на стадии праймериз проиграл Трампу.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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