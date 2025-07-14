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МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова. В апреле стало известно, что против него возбудили дело о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков (Фото: МВД России)

Писатель Дмитрий Быков (признан Минюстом иноагентом) объявлен в розыск. Карточка с его именем появилась в разыскной базе МВД России. Основанием для розыска значится статья Уголовного кодекса — какая именно, не указано.

О возбуждении уголовного дела в отношении Быкова стало известно в конце апреля. Следственный комитет сообщал, что писателя подозревают в распространении заведомо ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Тогда же в СК предупредили, что Быкова могут объявить в розыск. По первой статье писателю грозит до десяти лет лишения свободы, по второй — до двух лет.

СК возбудил уголовное дело против Дмитрия Быкова
Общество
Дмитрий Быков (признан Минюстом иноагентом)

Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, литературный критик и педагог. Особую известность в начале 2010-х годов ему принесли проекты «Гражданин поэт» и «Господин хороший», когда он писал сатирические стихи на актуальные события, беря за основу произведения классиков русской литературы.

Быков был активным участником митингов 2011–2012 годов и входил в координационный совет российской оппозиции. В феврале 2022-го он выступил против российской военной операции на Украине и уехал из России.

Минюст объявил Быкова иностранным агентом еще в июле 2022 года. Писатель заявил РБК, что не собирается оспаривать это решение. В 2023 году издательство АСТ заявило, что приостановит распространение книг Быкова, а также Бориса Акунина (объявлен Минюстом иноагентом). Сегодня гособвинение попросило суд заочно приговорить Акунина к 18 годам лишения свободы. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Акунин так же, как и Быков, не живет в России.

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Милена Костерева Милена Костерева
Дмитрий Быков МВД розыск уголовное дело
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