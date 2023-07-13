WP узнала о ярости в США из-за твита Зеленского о членстве Украины в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Твит президента Украины Владимира Зеленского, в котором он критиковал союзников страны за нерешительность в вопросе приглашения Киева в НАТО, чуть не побудил США отозвать это самое приглашение стать членом альянса, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, публикация украинского президента ошеломила участников саммита и привела американскую делегацию в ярость. В твите Зеленский говорил, что Киев заслуживает уважения, что «беспрецедентно и абсурдно, когда не установлены сроки ни для приглашения, ни для членства Украины», и констатировал, что у союзников «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса».

В блоке после этого начались переговоры относительно того, как реагировать на слова украинского президента. По словам европейских чиновников, США допустили, что пункт о приглашении в формулировке «Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия» должен быть пересмотрен или убран.

Два источника, непосредственно участвовавшие в переговорах, заявили, что Вашингтон был готов изменить формулировку так, чтобы усложнить путь Украины в альянс. Другой собеседник отметил, что такое решение поддерживали несколько лиц, в целом же США не хотели отзывать свое обещание.

В итоге было принято решение не менять текст документа. «Это посылает очень ясный и сильный сигнал, как Украине, так и России», — сказал один из источников WP.

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