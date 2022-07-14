В Румынии разбился американский беспилотник

MQ-9 Reaper (Фото: ga-asi.com)

Американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в районе города Кымпия-Турзий в центральной части Румынии, передает местный телеканал Digi 24 со ссылкой на министра обороны страны Василе Дынку.

По его словам, крушение произошло в районе 14:00 по местному времени (совпадает с московским) в нескольких километрах от расположенной там авиабазы. На военном объекте находятся в том числе американские солдаты. Упавший беспилотник выполнял «учебную» миссию, пояснил Дынку.

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