Сеул вызвал российского военного атташе из-за пролетов бомбардировщиков

Накануне два российских военных самолета четыре раза нарушили опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи. После предупреждений они, как заметили в южнокорейском военном ведомстве, улетели

Ту-95МС (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе России Андрея Фалилеева «в знак протеста против несанкционированного проникновения российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО Южной Кореи». Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства пишет агентство Yonhap.

Нарушение российскими бомбардировщиками этой границы «не поспособствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии», указал российскому дипломату заместитель министра обороны страны по международной политике Парку Чул-Кюнь. «Поскольку существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность этой ситуации и предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов», — добавил он.

В южнокорейский МИДе в связи со случившемся, как указывает также Yonhap, тем временем был вызван дипломат № 2 посольства России в Южной Корее Максим Волков. Сеул высказал ему из-за произошедшего «свои сожаления».

О четырех нарушениях двумя российскими военными самолетами зоны идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи накануне, 13 июля, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. После предупреждений все они, как указывали в ведомстве, эту территорию покинули. По информации одного из источников Yonhap, самолеты являлись российскими Ту-95.

Информацию о том, что российский стратегический ракетоносец Ту-95МС в тот день пролетал над акваторией Желтого и Японского морей и западной части Тихого океана, тогда же подтвердили в российском Минобороны. Вторым самолетом, который также пролетал над этой территорией, по данным военного ведомства, был многоцелевой истребитель Су-35С. При появлении российских бомбардировщиков, как рассказали в министерстве, в воздух были подняты F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии. Они, по данным российского Минобороны, сопровождали ракетоносцы на отдельных этапах их маршрута, который, как подчеркнули в Москве, проходившего над нейтральными водами.

Все полеты, как отметили в ведомстве, выполнялись «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».