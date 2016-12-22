Японские и корейские истребители поднялись навстречу российским Ту-95МС

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-35С пролетели над акваторией Желтого и Японского морей и западной части Тихого океана, сообщает Минобороны России.

В сообщении подчеркивается, что при появлении российских самолетов были подняты в воздух истребители F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии. По данным Минобороны, японские и корейские истребители сопровождали российские ракетоносцы на отдельных этапах их маршрута, проходившего над нейтральными водами.

​«Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в сообщении Минобороны.

Во время полета Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.