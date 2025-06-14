Консул Хорватии в Израиле и его жена получили ранения при ударе Ирана

В Израиле при ударе Ирана пострадали хорватский консул и его жена. У них легкие травмы, которые не угрожают жизни, сообщил глава МИД Хорватии Гордан Грлич Радман

Фото: Amir Levy / Getty Images

Консул Хорватии в Израиле и его жена получили ранения в результате ударов Ирана по Тель-Авиву, сообщил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Я был потрясен известием о том, что наш консул и его жена получили ранения в результате нападения на Тель-Авив. Пострадало здание, в котором они проживают», — написал глава хорватского МИДа и добавил, что их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни.

Радман отметил, что поддерживает постоянный контакт с посольством Хорватии в Израиле. «Мы решительно осуждаем нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты. Мы призываем к немедленной деэскалации и сдержанности», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Посол Хорватии в Израиле Весела Мрджен Корач заявила, что дипломат и его жена провели ночь в отделении неотложной помощи в местной больнице. По ее словам, у консула легкая травма ноги, у его супруги — легкая травма головы.

«Сегодня они здоровы и находятся под наблюдением в квартире нашего сотрудника службы безопасности», — передает ее слова издание Vijesti.

Дипломат добавила, что сейчас в Израиле находятся 27 хорватских туристов, которые попросили об эвакуации. Она назвала ситуацию «серьезной» и добавила, что пока эвакуация невозможна из-за частых авиаударов.

«Эвакуация станет возможной, когда воздушное пространство будет хотя бы частично открыто. На данный момент это невозможно», — сказала она.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал иранские ядерные и военные объекты, объяснив это решение тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран отверг эти обвинения и начал ответную операцию против израильской стороны.

В результате атаки Израиля на Иран погибли 78 человек, пострадали 329. В офисе израильского премьера сообщили, что погибли трое израильтян, более 90 получили ранения. Россия осуждает действия Израиля и считает, что они нарушают Устав ООН и международное право.

После обострения конфликта свои воздушные пространства для полетов гражданских лайнеров закрыли Израиль, Иран, Ирак и Иордания (позже сняла ограничения). Росавиация запретила российским перевозчикам летать в воздушном пространстве этих стран и выполнять полеты в Израиль и Иран.