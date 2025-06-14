Зюганов и Степашин поспорили, нужна ли была СССР Западная Украина

Зюганов и Степашин поспорили, нужно ли было СССР присоединять Западную Украину

Лидер КПРФ Зюганов возразил экс-премьеру Степашину, который назвал ошибкой присоединение Бессарабии и Западной Украины к СССР перед Великой Отечественной войной. Без сдвига границ советская армия не смогла бы победить, считает он

Советские пехотинцы в атаке при поддержке танков во время Великой Отечественной войны, Бессарабия, 1944 год (Фото: Олег Кнорринг / ТАСС)

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов не согласился со словами экс-премьера России Сергея Степашина о том, что присоединение Бессарабии и Западной Украины к СССР перед Великой Отечественной войной было ошибкой.

«Адольф Гитлер сколотил из Европы большую шайку, они пришли грабить и уничтожать наш народ. Мы сумели победить, но, не отодвинув границу на 200–250 км, мы бы с этой задачей не справились», — сказал Зюганов в интервью ТАСС и добавил, что речь идет также о Прибалтике, поскольку от эстонской границы до Ленинграда было 160 км.

По словам лидера КПРФ, если бы советские войска не отодвинули границу, немецкие войска отрезали бы юг страны и армия осталась бы без горючего и не смогла бы выиграть войну. «На 80% моторы советских танков, самолетов и машин снабжались из бакинской нефти», — отметил он.

Кроме того, Зюганов вспомнил о своем отце, который освобождал Бессарабию. По словам лидера КПРФ, его там «встречали с цветами», и «румыны побросали все оружие» со словами о том, что ждали советскую армию 20 лет.

В мае Степашин заявил в интервью изданию «Аргументы и факты», что присоединение в 1939–1940 годах территории Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой.

По его словам, это связано с тем, что Союз передвинул свою границу на запад, но при этом не успел ее оборудовать. Кроме того, эти территории стали «нашей фрондой», отметил экс-премьер.

Западная Украина (Галичина и Волынь) и Бессарабия (ныне Молдавия и часть Одесской области) вошли в состав СССР в 1939–1940 годах — после заключения с Германией пакта Молотова — Риббентропа о разделе сфер влияния. Территории Западной Украины отошли от Польши, Бессарабия до этого находилась в составе Румынии. Обе территории оставались в составе СССР до его распада в 1991 году.