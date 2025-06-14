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Трамп получил миллионы с продаж гитар, Библий и часов с его именем

Трамп в 2024 году заработал более $57 млн на криптовалюте и продаже сувениров

Президент США Дональд Трамп заработал более $57 млн на криптовалюте и еще миллионы долларов на продаже различной сувенирной продукции. Это следует из финансовой декларации главы государства, которую опубликовал Белый дом.

Заработок на криптовалюте связан с криптопроектом World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший. Это один из основных источников дохода политика, указанных в декларации.

Также президент США заработал:

  • $3 млн с продаж книги Save America («Спасти Америку»);
  • $2,5 млн — на кроссовках и парфюмерии;
  • $2,8 млн — с продаж часов;
  • $1,3 млн — на изданиях Библии;
  • $1,05 млн — с продаж гитар.

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Дональд Трамп сувениры доходы криптовалюта
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