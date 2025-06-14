Трамп получил миллионы с продаж гитар, Библий и часов с его именем
Президент США Дональд Трамп заработал более $57 млн на криптовалюте и еще миллионы долларов на продаже различной сувенирной продукции. Это следует из финансовой декларации главы государства, которую опубликовал Белый дом.
Заработок на криптовалюте связан с криптопроектом World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший. Это один из основных источников дохода политика, указанных в декларации.
Также президент США заработал:
- $3 млн с продаж книги Save America («Спасти Америку»);
- $2,5 млн — на кроссовках и парфюмерии;
- $2,8 млн — с продаж часов;
- $1,3 млн — на изданиях Библии;
- $1,05 млн — с продаж гитар.
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