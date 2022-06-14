Эрдоган решил изменить название Turkish Airlines

Название авиакомпании на самолетах теперь будет написано по-турецки — Türkiye Hava Yolları. Этот шаг является продолжением политики Анкары по продвижению на международной арене названия Türkiye вместо англоязычного варианта Turkey

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Название авиакомпании Turkish Airlines на фюзеляжи самолетов теперь будет наноситься в турецком варианте — Türkiye Hava Yolları. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberturk.

«Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines», — сказал президент во время церемонии, посвященной запуску в космос нового спутника Türksat 5B.

Решение о ребрендинге было принято в рамках политики по признанию страны на международной арене как Türkiye, а не Turkey, указал Эрдоган. В конце 2021 года в рамках нее был переименован экспортный бренд страны: общий бренд турецкой продукции изменился на Made in Türkiye с Made in Turkey. В начале июня ООН одобрила прошение МИД Турции сменить название государства с прежнего Turkey на Türkiye.

Turkish Airlines была создана в 1933 году и изначально называлась Государственной авиационной администрацией. В 1955 году компания стала называться Türk Hava Yolları, такое название наносилось на ее самолеты. В том же году авиакомпания стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). По данным авиаперевозчика, в 2019 году авиакомпания перевезла 74,3 млн пассажиров.