США выделят Израилю $1 млрд на укрепление системы ПРО «Железный купол»

Байден посетит Израиль в середине июля. Во время поездки он также побывает на местах размещения систем ПВО «Железный купол»

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США планируют выделить около $1 млрд на доукомплектование системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» после эскалации конфликта с Газой в мае 2021 года. Об этом, как передает The Times of Israel, сообщил на брифинге представитель администрации американского президента.

Джо Байден посетит Израиль в середине июля. Во время визита он побывает на местах размещения систем ПРО «Железный купол», а также обсудит возможное сотрудничество в сфере инноваций в оборонной отрасли между двумя странами.

Помимо этого, американский президент посетит Западный берег реки Иордан, где встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Во время поездки Байден также в рамках виртуального саммита I2-U2 (объединяет Индию, Израиль, ОАЭ и Соединенные Штаты) проведет переговоры по вопросам сотрудничества с премьер-министрами Израиля и Индии Нафтали Беннетом и Нарендрой Моди.

В мае 2021 года обстановка в районе сектора Газа обострилась. Израиль более десяти дней наносил удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет. Всего, по данным Армии обороны Израиля, сектор Газа тогда выпустил по стране около 4 тыс. ракет, большую часть из них перехватила система ПВО «Железный купол».

«Железный купол» — система, которая предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Ее разработала израильская компания Rafael, проект был создан при финансировании США. Первая батарея заступила на боевое дежурство в 2011 году, к июлю 2014-го их в Израиле было девять.