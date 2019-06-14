Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины признал, что, приняв решение о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Порошенко превысил свои полномочия

Петр Порошенко (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по своему по функциональному назначению, сфере деятельности, полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется кабинету министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины», — говорится в сообщении КСУ.

В соответствии с принятым во время президентства Порошенко законом, глава государства получил право назначать и увольнять членов НКРЭКУ, что, по мнению КСУ, также противоречит Конституции страны.

«Указанные полномочия, закрепленные законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и главы государства», — отмечается в сообщении суда.