«Ъ» узнал об аресте главного кадровика Минобороны
Начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Накануне ТАСС сообщил о задержании Кузнецова по «подозрению в уголовном преступлении». По данным агентства, у него на работе и дома прошли обыски. Об аресте генерала ходатайствовало следствие.
РБК направил запрос в Главное военно-следственное управление СК России и в пресс-службу 235 гарнизонного военного суда.
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