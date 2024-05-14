«Ъ» узнал об аресте главного кадровика Минобороны

Юрий Кузнецов (Фото: Минобороны России)

Начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Накануне ТАСС сообщил о задержании Кузнецова по «подозрению в уголовном преступлении». По данным агентства, у него на работе и дома прошли обыски. Об аресте генерала ходатайствовало следствие.

РБК направил запрос в Главное военно-следственное управление СК России и в пресс-службу 235 гарнизонного военного суда.