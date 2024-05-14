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Политика ,  
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ТАСС сообщил о задержании главного кадровика Минобороны

ТАСС: задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов задержан по подозрению в уголовном преступлении, сообщает агентство. У него на работе и дома прошли обыски

Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан «как подозреваемый в уголовном преступлении». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства. У него на работе и дома прошли обыски.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что Кузнецова задержали дома утром 13 мая.

Телеграм-канал Baza обратил внимание на карточку дела Кузнецова Юрия Васильевича — полного тезки главного кадровика Минобороны — в картотеке 235-го гарнизонного военного суда. В ней говорится, что 13 мая поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова.

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Кузнецов занимает должность начальника Главного управления кадров Минобороны с мая 2023 года. До этого, с мая 2010 года, он был начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил (это управление обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению армией). Генерал работал также в службе защиты государственной тайны. Кузнецов награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета.

В апреле был задержан замминистра обороны Тимур Иванов по делу о получении взятки в 1,185 млрд руб. Затем его арестовали. По версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Кроме того, по делу проходят бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Они также заключены под стражу. Замминистра отрицает свою вину. Он отстранен от должности.

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Елена Чернышова
Минобороны задержание генерал

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