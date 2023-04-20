В зданиях дома моды Gucci в Милане прошли обыски в рамках антимонопольного дела

Обыски в зданиях Gucci в Милане были проведены в рамках антимонопольного расследования Еврокомиссии. По данным Reuters, другие модные компании, не входящие в группу Kering, подверглись аналогичным проверкам

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Итальянская налоговая полиция совместно с агентами Еврокомиссии (ЕК) провели обыск в нескольких зданиях итальянского дома моды Gucci в Милане в рамках антимонопольного расследования. Об этом сообщила французская группа компаний Kering, владеющая брендом.

«В соответствии с антимонопольными правилами ЕС и в рамках предварительного расследования в сфере моды Европейская комиссия 18 апреля 2023 года начала проверку итальянских помещений Gucci, дочерней компании Kering. Группа [Kering] полностью сотрудничает с Еврокомиссией в контексте этого расследования», — говорится в сообщении холдинга.

Группой Kering, основанной в 1962 году, владеет французский миллиардер Франсуа Пино. Ей принадлежат различные люксовые бренды, в том числе Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и другие.

18 апреля Еврокомиссия объявила о кампании по борьбе с нарушением антимонопольных правил ЕС в сфере моды. Помимо проведения проверок и обысков, ЕК разослала официальные запросы в дома моды. При этом в комиссии уточнили, что обыски необязательно указывают на причастность предприятий к нарушению антимонопольных правил.

По данным Reuters, полиция и агенты ЕК проинспектировали предприятие Gucci в Милане, «связанное с производством дорожных принадлежностей, сумок и других изделий из кожи». Один из источников агентства сообщил, что другие модные компании, не входящие в группу Kering, подверглись аналогичным проверкам.

Reuters отмечает, что компаниям, признанным виновными в нарушении правил ЕС, грозит штраф в размере до 10% от их мирового оборота.